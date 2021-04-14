歐洲新冠死亡破百萬人 英國占最多、義大利第二

德國總統史坦麥爾（背對鏡頭者）12日在柏林國家圖書館階梯上對一群大學生發表演講完，接受提問。德國新冠確診病例當天突破300萬例。（美聯社）

歐洲疫情 跨越暗黑里程碑，病歿人數突破百萬大關；土耳其13日新增5萬9187起病例創新高，當局宣布齋戒月前兩周局部封鎖；日本大阪口罩聚餐防疫 破功，單日新增首破千例創新高。

歐洲新冠肺炎死亡病例突破100萬例，近6成發生在六個國家：英國（病歿人數逾12.7萬）、義大利（逾11.4萬）；俄羅斯（逾10.3萬）、法國（逾9.9萬）；德國（逾7.8萬），以及西班牙（逾7.6萬）。

曾是歐洲疫情震央的義大利，13日通報新增476人染疫不治，高於前一天的358人，共計11萬5088人喪生，為歐洲第2高，僅次於英國。法國如今成為歐洲染疫人數最多的國家，累計確診已破510萬例，當局擴大疫苗 接種範圍，開放55歲以上者施打疫苗，為疲憊不堪的居民增添了樂觀情緒。

德國政府13日同意修訂國家傳染病控制法，法律修訂後仍需國會批准，未來將允許當局在下午9時到上午5時實施宵禁，並關閉高感染率地區的學校和企業；私人聚會和體育活動也將受到更嚴格限制。

另一方面，捷克疫情趨緩，開始鬆綁防疫限制，包括解除夜間宵禁、開放國小學生重返學校上課等。另一個振奮人心的消息是，臨床試驗結果顯示，雷傑納隆藥廠（Regeneron）針對新冠疫情的抗體療法也有助預防感染。

土耳其局部封鎖2周

土耳其13日通報5萬9187例確診創新高，累計病例數預料14日突破400萬例。當局宣布齋戒月前兩周局部封鎖，包括禁止城際旅遊、深夜宵禁提前2小時開始等。

與中國、印度接壤的不丹，在短短16天內，就已替全國近93％成年人施打新冠疫苗，接種速度超越美國、以色列、巴林等率先讓民眾施打疫苗的國家。（Getty Images）

亞洲部分，日本大阪府疫情快速升溫，13日新增1099例確診病例創新高。大阪府力推全程戴口罩用餐的「口罩聚餐」防疫措施，但面對激增病例可說已「破功」。

泰國過去兩天通報的新增確診病例刷新紀錄，13日又通報新增965例，全國將在第3波疫情中展開潑水節新年假期。

印度13日新增16萬1736人確診，各地政府除強化防疫措施外，印度醫藥監管單位12日也批准第3款疫苗俄羅斯Sputnik-V疫苗緊急使用。伊朗13日通報新增2萬4760例確診，創下新高紀錄。