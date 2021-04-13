我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

女警誤開真槍擊斃非裔男 群眾抗議 明州宣布宵禁

「抗體藥」注入立即免疫 雷傑納隆：更能根除病毒

刺胳針期刊：英新冠變種傳染力強 不會讓病情加重

中央社／巴黎12日綜合報導
研究證實英國變異病毒株的傳染力更強。（新華社）
研究證實英國變異病毒株的傳染力更強。（新華社）

根據今天發布的研究報告，與其他新型冠狀病毒變異株相比，感染英國的變異病毒株並不會增加新冠肺炎（COVID-19）嚴重性，研究也證實英國變異病毒株的傳染力更強。

中央社引述法新社報導，英國變異株B117是去年底在英格蘭東南部各地蔓延開來，是目前在多數歐洲地區傳播的主要病毒株。先前有數篇研究報告指出，感染英國變異株比感染一般病毒株更可能死亡。

然而，兩篇分別發表於「刺胳針傳染病期刊」（The Lancet Infectious Diseases）與「刺胳針公共衛生期刊」（The Lancet Public Health）的研究報告發現，沒有證據顯示感染B117的患者症狀較嚴重，或罹病時間比感染不同變異株的患者長。

但研究發現，感染英國變異病毒株，患者身上的病毒量較高，病毒繁殖率也比一般變異病毒株高。

第一篇研究報告的作者檢視341名在去年底確診的患者數據，發現有58%的患者感染B117病毒株，有42%感染的不是B117變異株。

在感染B117病毒株的患者中，有36%病情嚴重或不治；並非感染B117病毒株的病患中，有38%病情嚴重或不治。這顯示B117與嚴重感染風險升高沒有關係。

數據顯示，感染B117病毒株的患者通常較年輕，病例較常發生在少數族群中。

研究報告作者也檢視核酸檢驗（PCR）數據，分析病毒株的傳染力，發現B117樣本的病毒量比非B117樣本多。

新加坡國家傳染病中心（National Centre for Infectious Diseases）專家評論第一篇研究報告時表示，這項研究結果與前3篇認為B117比其他變異株更致命的研究相互矛盾。

但他們說，發表於刺胳針的研究報告使用的是全基因體定序，且有較多元的病患參與並參考更多樣的疾病結果，因此較具優勢。

這些沒有參與研究的專家說：「在這個追蹤性研究中，發現感染B117與重症風險和死亡率升高無關令人寬慰，但仍需要展開更大型的研究以進一步確認。」

第2項研究分析3萬6920名英國COVID-19症狀應用程式（App）使用者自行通報的數據，這些使用者是在去年9月28日到12月27日間確診。

研究人員發現，B117變異株的繁殖率是一般新型冠狀病毒變異株的1.35倍，但也發現沒有證據顯示重症風險升高。

英國 刺胳針 新加坡

上一則

真心想娶真子公主？日準駙馬擬出錢擺平母親爛帳

下一則

哈梅惹怒菲立普親王？王室作家：其實他同情孫子

延伸閱讀

「全球最巨兔」在英國家中被偷 飼主1000英鎊急懸賞

「全球最巨兔」在英國家中被偷 飼主1000英鎊急懸賞
英國BNO新指引 允許配偶、子女分開申請簽證

英國BNO新指引 允許配偶、子女分開申請簽證
CGTN成功登陸法國 有望在英國復播

CGTN成功登陸法國 有望在英國復播
全美1/5民眾已打完新冠疫苗 1/3人至少打1劑

全美1/5民眾已打完新冠疫苗 1/3人至少打1劑

熱門新聞

接種新冠疫苗示意圖。（新華社）

研究：新冠疫苗只打第一劑 恐毫無保護力

2021-04-07 22:08
菲立普親王過往花邊新聞不斷，其中最廣為人道的就是艷舞女郎、演員柯克伍德。（取材自維基百科）

世界美腿、馬車玩伴… 菲立普親王外遇傳聞不斷

2021-04-10 02:22
英國女王伊麗莎白二世(右)今天痛失結縭73年的夫婿菲立普親王(左)。美聯社

英女王與菲立普親王結縭73載 婚事當初不受認可

2021-04-09 09:23
菲立普親王與女王（右前）與第二代查理和妻子卡蜜拉（左），以及第三代的哈利與梅根（右後）、威廉與凱特夫妻（左後）出席2017年耶誕的教堂活動。美聯社

網頁悼爺爺 哈利準備返英奔喪 梅根還未確定

2021-04-09 20:30
白金漢宮9日表示，英國女王伊麗莎白二世的夫婿菲立普親王（PrincePhilip）已經辭世，享耆壽99歲。取材自推特

白金漢宮證實：英國菲立普親王辭世 享耆壽99歲

2021-04-09 07:31
菲立普親王(左)的葬禮將於17日舉行，哈利王子(右二)將會返國奔喪，他的懷孕妻子梅根則不會同行。圖為哈利王子和爸爸、祖父參加戴安娜王妃葬禮。(美聯社)

菲立普親王葬禮限30人 哈利王子將返英 梅根懷孕不旅行

2021-04-10 17:54

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
華裔在自家院子被罵「滾回家」 她這麼因應眾人喊讚

華裔在自家院子被罵「滾回家」 她這麼因應眾人喊讚

幼兒園白人童先吃 黑童「連餐盤都沒」 遭砲轟

幼兒園白人童先吃 黑童「連餐盤都沒」 遭砲轟
接種也確診 研究：輝瑞疫苗不能阻南非變種病毒

接種也確診 研究：輝瑞疫苗不能阻南非變種病毒
射殺非裔女警誤將手槍當電擊槍 拜登籲勿暴動

射殺非裔女警誤將手槍當電擊槍 拜登籲勿暴動
英國數百綿羊疑被催眠或發呆 圍成神秘巨大同心圓

英國數百綿羊疑被催眠或發呆 圍成神秘巨大同心圓