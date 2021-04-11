南亞病例激增破1500萬例 日韓持續升溫不排除擴大限制

日本疫情有再次升溫跡象。（歐新社）

全球新冠肺炎確診病例再度激升，南亞10日已達到1500萬大關，其中印度 新增14萬5384個確診病例再創新高；日本部分地區疫情 持續升溫，大阪府更以918例創疫情爆發以來單日新高紀錄。

印度確診新高 新增14.5萬例

根據路透統計，南亞確診病例在今日已達1500萬例，印度、孟加拉、巴基斯坦、不丹、尼泊爾、馬爾地夫及斯里蘭卡等國，染疫總人數占全球總病例的11%，死亡總人數則占全球總死亡病例的接近6%。

印度今日新增14萬5384個新病例再創新高，是全球疫情增長最快的國家，另有794個死亡病例；疫情最嚴重的馬哈拉什特拉省昨晚起執行周末封鎖，不排除全面封鎖。印度鄰國巴基斯坦是南亞疫情第2嚴峻的國家，該國正面臨第3波疫情爆發，已有70萬起確診病例及1萬5000例死亡；孟加拉每日新增約7000起病例，目前累積共67萬8937例。

日本境內部分地區疫情持續升溫，東京都10日新增570例確診病例，創3月21日以來區間新高紀錄；大阪府更以918例，創疫情爆發以來單日新高紀錄。

日本政府之所以將東京都等3都府縣納入重點措施適用區域，主要是為了阻止在各地呈現骨牌效應的變種病毒擴散；政府對疫情進一步擴大強化警戒，如果未來被迫第3度發布「緊急事態宣言」的話，必然會對東京奧運 與帕運造成影響。

南韓近期確診人數回升，單日確診數已連續4天維持在600例以上，防疫當局認定為進入新一波大流行的跡象，規模可能比去年11月爆發的疫情更嚴重。南韓目前實施首都圈第2階段、非首都圈第1.5階段社交距離規範，當局9日宣布維持現行防疫規定至5月2日，但若疫情持續惡化，不排除提前調整相關方案。

菲律賓總統發言人羅奎（Harry Roque）3月中旬確診後痊癒，但10日宣布他再度確診，並已入院治療。