我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美1.83億人已打疫苗 27.3%完成接種

舊金山華人車行遇劫 狂匪搶車撞人 東主：仇恨犯罪

南亞病例激增破1500萬例 日韓持續升溫不排除擴大限制

編譯中心／綜合10日電
日本疫情有再次升溫跡象。（歐新社）
日本疫情有再次升溫跡象。（歐新社）

全球新冠肺炎確診病例再度激升，南亞10日已達到1500萬大關，其中印度新增14萬5384個確診病例再創新高；日本部分地區疫情持續升溫，大阪府更以918例創疫情爆發以來單日新高紀錄。

印度確診新高 新增14.5萬例

根據路透統計，南亞確診病例在今日已達1500萬例，印度、孟加拉、巴基斯坦、不丹、尼泊爾、馬爾地夫及斯里蘭卡等國，染疫總人數占全球總病例的11%，死亡總人數則占全球總死亡病例的接近6%。

印度今日新增14萬5384個新病例再創新高，是全球疫情增長最快的國家，另有794個死亡病例；疫情最嚴重的馬哈拉什特拉省昨晚起執行周末封鎖，不排除全面封鎖。印度鄰國巴基斯坦是南亞疫情第2嚴峻的國家，該國正面臨第3波疫情爆發，已有70萬起確診病例及1萬5000例死亡；孟加拉每日新增約7000起病例，目前累積共67萬8937例。

日本境內部分地區疫情持續升溫，東京都10日新增570例確診病例，創3月21日以來區間新高紀錄；大阪府更以918例，創疫情爆發以來單日新高紀錄。

日本政府之所以將東京都等3都府縣納入重點措施適用區域，主要是為了阻止在各地呈現骨牌效應的變種病毒擴散；政府對疫情進一步擴大強化警戒，如果未來被迫第3度發布「緊急事態宣言」的話，必然會對東京奧運與帕運造成影響。

南韓近期確診人數回升，單日確診數已連續4天維持在600例以上，防疫當局認定為進入新一波大流行的跡象，規模可能比去年11月爆發的疫情更嚴重。南韓目前實施首都圈第2階段、非首都圈第1.5階段社交距離規範，當局9日宣布維持現行防疫規定至5月2日，但若疫情持續惡化，不排除提前調整相關方案。

菲律賓總統發言人羅奎（Harry Roque）3月中旬確診後痊癒，但10日宣布他再度確診，並已入院治療。

疫情 印度 東京奧運

上一則

加勒比海島國聖文森火山噴發 灰礫如雨數千人急撤

下一則

發牢騷惹禍…北韓官員抱怨資源不足 遭金正恩下令處決

延伸閱讀

以色列研究：輝瑞疫苗對南非變種病毒較無防護力

以色列研究：輝瑞疫苗對南非變種病毒較無防護力
印度驚現「人臉山羊」 居民插香膜拜：是祖先化身

印度驚現「人臉山羊」 居民插香膜拜：是祖先化身
全美1/5民眾已打完新冠疫苗 1/3人至少打1劑

全美1/5民眾已打完新冠疫苗 1/3人至少打1劑
二度染疫…菲律賓總統發言人再確診新冠肺炎 入院治療

二度染疫…菲律賓總統發言人再確診新冠肺炎 入院治療

熱門新聞

接種新冠疫苗示意圖。（新華社）

研究：新冠疫苗只打第一劑 恐毫無保護力

2021-04-07 22:08
菲立普親王與女王（右前）與第二代查理和妻子卡蜜拉（左），以及第三代的哈利與梅根（右後）、威廉與凱特夫妻（左後）出席2017年耶誕的教堂活動。美聯社

網頁悼爺爺 哈利準備返英奔喪 梅根還未確定

2021-04-09 20:30
白金漢宮9日表示，英國女王伊麗莎白二世的夫婿菲立普親王（PrincePhilip）已經辭世，享耆壽99歲。取材自推特

白金漢宮證實：英國菲立普親王辭世 享耆壽99歲

2021-04-09 07:31
英國女王伊麗莎白二世(右)今天痛失結縭73年的夫婿菲立普親王(左)。美聯社

英女王與菲立普親王結縭73載 婚事當初不受認可

2021-04-09 09:23
埃及首位女船長瑪瓦．伊斯蘭達遭謠傳為害長賜號擱淺的元凶，但當時她在數百公里外的「艾伊達四號」航行。（擷取自Instagram）

埃及女船長害長賜號擱淺？她無奈：我在別艘船

2021-04-04 06:23
菲立普親王過往花邊新聞不斷，其中最廣為人道的就是艷舞女郎、演員柯克伍德。（取材自維基百科）

世界美腿、馬車玩伴… 菲立普親王外遇傳聞不斷

2021-04-10 02:22

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
非裔男曼哈頓大罵「滾回中國」 巡邏便衣警當場逮捕

非裔男曼哈頓大罵「滾回中國」 巡邏便衣警當場逮捕
紐約華埠凶殺案 華裔兄弟持刀相向 一人送醫不治

紐約華埠凶殺案 華裔兄弟持刀相向 一人送醫不治
快遞員燒了自己車上700餘萬元包裹 為何一點都不傷心？

快遞員燒了自己車上700餘萬元包裹 為何一點都不傷心？
溫州星巴克情侶不雅視頻瘋傳 當事人：別再轉發

溫州星巴克情侶不雅視頻瘋傳 當事人：別再轉發
誇張狗血？上海90後親子鑑定 每4個孩子有1個非親生

誇張狗血？上海90後親子鑑定 每4個孩子有1個非親生