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日本防疫重點擴至東京 印度增13萬例連三天創新高

編譯中心／綜合9日電

日本疫情日趨嚴峻，日本政府9日上午召開專家組成的防疫分科會，會中同意東京都、沖繩縣與京都府從12日起實施「防止蔓延等重點措施」。印度9日新增13萬1878例，不僅再刷新單日新高，也是本周第四度、連續第三天通報超過10萬例，顯示目前疫情持續惡化。

日本將於12日起為高齡長者接種新冠疫苗，官員表示，為3600萬名長者注射2劑的疫苗用量，預計6月將可全數取得。菲律賓9日通報新增1萬2225例確診、401人病故，創疫情爆發以來的死亡單日新高紀錄。

印度疫情升溫，總理莫迪日前與各省市首長視訊會議時排除二次全國封鎖，但支持宵禁和部分區域限制。不少人希望疫苗接種能減緩疫情，但新德里一家醫院傳出有37名醫生接種過兩劑疫苗，仍在最近確診。

聯合國駐巴西辦事處9日發表聲明警告，巴西因疫情正經歷關鍵時刻，呼籲限制人流，並指出在沒有計畫的情況下，巴西正在走向一場「災難」。

根據巴西官方數據，9日有3647人染疫死亡，8萬9090人確診。自今年1月17日以來，有2268萬6106人接受至少第1劑疫苗接種，占巴西人口10.71%。

英國廣播公司巴西新聞網引述美國華盛頓大學「健康指標與評估研究所」教授預測分析報導，僅今年4月，巴西將再有10萬人疫情，比3月約6萬6000人染疫死亡還多。

瑞典衛生當局9日通報，單日新增7772例確診，26人染疫身亡，累計死亡病例達到1萬3621例。瑞典在整個疫情期間都拒絕實施封鎖措施。

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