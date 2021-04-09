真假？德國：若歐盟批准 將買俄國疫苗

圖為俄羅斯「衛星-V」 新冠疫苗。(路透)

儘管歐盟 對俄羅斯研發的新冠疫苗 持保留態度，但德國 政府證實，將與俄羅斯洽談「衛星-V」疫苗的供應，不過前提是疫苗必須通過歐盟的審核。

去年8月，俄羅斯宣布核准全世界第一款新冠病毒疫苗，並根據蘇聯人造衛星命名為「衛星-V」（Sputnik-V）。由於研發過程不透明，有效性和安全性受到專家質疑，在歐洲目前僅有塞爾維亞、匈牙利等少數國家施打。

然而，德國由於疫苗數量不夠，接種進度落後，要求引進俄國疫苗的呼聲不斷，巴伐利亞邦（Bayern）總理居德（Markus Söder）已宣布將訂購250萬劑。

德國衛生部長史巴恩（Jens Spahn）表示，德國將繞過歐盟為成員國聯合購買的機制，與俄羅斯進行雙邊談判，下單購買「衛星-V」疫苗。由於德國幾個月後將有足夠的疫苗，俄方能供應的數量將是談判重點。

不過，史巴恩強調，德國向俄國下單的前提是歐盟先批准，歐盟藥品管理局（EMA）必須從俄國獲得所有必要數據，才能進行疫苗審查作業。

德國知名病毒學家、規畫接種作業的梅丹斯（Thomas Mertens）對「衛星-V」疫苗也寄與厚望。他對媒體表示，這支疫苗的公開數據看起來相當好，只要歐盟審查和批准，沒必要反對。

歐盟的「疫苗先生」、歐盟專員布萊頓（Thierry Breton）從工業角度對歐盟是否需要俄羅斯或中國的疫苗持保留的態度，因為這些疫苗不會很快交付。