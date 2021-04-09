1張圖／AZ疫苗會有「罕見」血栓 看看各國怎麼應變

歐盟與英國發現牛津-阿斯特捷利康公司（AZ）疫苗 與出現罕見腦部血栓可能有關，歐盟稱應將血栓列為罕見副作用，但打AZ疫苗益處仍大過風險；英、義、西、比、澳洲、蘇格蘭紛紛對接種年齡提供建議或限制。

來源：世界新聞網

西班牙衛生部長德瑞亞絲（Carolina Darias）說：「只有60歲以上民眾將接種AZ疫苗。」她又說，將另決定是否向已注射第一劑的民眾施打第二劑。

義大利最高衛生顧問表示，國內從現在起僅向60歲以上民眾施打AZ疫苗，已經注射第一劑的民眾可以繼續打第二劑。

比利時衛生部則說，根據「最近的科學建議」，暫停向18到55歲成人施打AZ疫苗，又說應向這個年齡段的民眾提供美國輝瑞大藥廠（Pfizer）和德國 BioNTech共同研發的疫苗或莫德納 （Moderna）疫苗。

同時，德國疫苗委員會成員鮑丹（Christian Bogdan）表示，接種AZ疫苗的60歲以下女性中，出現罕見血栓的機率，比一般預期高出20倍。德國已將AZ疫苗施打年齡限制在60歲以上與最優先族群，德國疫苗委員會上周建議，接種過一劑AZ疫苗的60歲以下民眾，第二劑應該注射別款疫苗。

英國藥物及保健產品管理局發現，截至3月底，英國共有79例施打疫苗後出現罕見血栓，當中19人喪生。雖然這並不能證明疫苗引發血栓，但兩者關聯性越來越強烈。因此建議30歲以下成人不要施打AZ疫苗。

蘇格蘭當局則表示，會讓蘇格蘭70萬名30歲以下成人，改接種BNT或莫德納等其他廠牌疫苗。

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）表示，政府不會為50歲以下人士接種AZ疫苗，建議改打BNT或莫德納疫苗。

「非洲疾病管制暨預防中心」(Africa Centers for Disease Control and Prevention)主任恩肯加松(John Nkengasong)表示，非洲聯盟已經取消為非洲國家從印度血清研究所取得疫苗的計畫，改向美國嬌生集團購買疫苗。

此外，在AZ疫苗出現運送延遲後，印尼衛生部長布迪(Budi Gunadi Sadikin)表示，印尼正與中國會談，準備取得1億劑中國疫苗以填補缺口。