AZ疫苗恐血栓 英建議30歲以下改用他牌
雖然已經接種疫苗，日本大阪府7日新增878例新冠肺炎確診，大阪府立即下令停止東奧聖火13及14日的接力傳遞；巴西6日病亡人數首度逾4000人，被專家稱為生物上的福島核災；在英國由於施打AZ疫苗迼成血栓死亡增加，官方建議30歲以下成人可改打其他疫苗。
日大阪禁東奧聖火接力傳遞
NHK報導，大阪民眾對於近日病例激增也感到驚訝。一名40多歲的男性上班族說：「緊急宣言一解除，歡迎會和歡送會等聚會立刻變多了，大家都放鬆戒心，所以感染人數才會增加，所有人必須更小心才是。」
大阪府疫情升溫，東京都知事小池百合子曾於上周針對疫情的記者會上，被問到東京與大阪的變種病毒（病毒株）有何不同時說：「『大阪株』的感染力比較強。」此話惹來歧視大阪之嫌，不少人在社交媒體表達不滿，指她用詞不當並歧視大阪，開罪了關西人。
路透分析，美國大規模接種疫苗下，染疫人數縮減，而巴西淪為疫情重災區，全球每天病歿人數，每4人當中就有1個巴西人。在美國杜克大學（Duke University）擔任教授的巴西醫師尼柯萊利斯（Miguel Nicolelis）表示：「這如同一座核反應爐發生連鎖反應，並且已經失控，這是生物上的福島事件。」柯萊利斯一直密切追蹤此病毒。
另據BBC報導，英國國藥物及保健產品管理局（MHRA）評估發現，截至3月底，英國共有79例施打疫苗後出現罕見血栓通報，當中19人喪生。金融時報報導，19名死者中，有3人未滿30歲。
發生罕見血栓的案例中有三分之二為女性，喪生者的年齡介於18歲至79歲之間。但這依舊無法證明發生血栓的機率會因性別或年齡而異。
MHRA表示，雖然這並不能證明疫苗引發血栓，但兩者關聯性越來越強烈，歐盟藥品管理局也發表聲明，血栓應該列為AZ疫苗的「非常罕見」副作用，但施打疫苗的益處仍大過風險。
儘管眾多通報案例發生在55歲以下女性，促使一些國家限制AZ疫苗只能使用於較年長者，但歐盟藥品管理局表示，它無法精確查明風險族群。
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