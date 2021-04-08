AZ疫苗恐血栓 英建議30歲以下改用他牌

日本大阪府知事吉村洋文宣布取消府內舉行的東京奧運聖火傳遞活動。（美聯社）

雖然已經接種疫苗 ，日本大阪府7日新增878例新冠肺炎確診，大阪府立即下令停止東奧聖火13及14日的接力傳遞；巴西6日病亡人數首度逾4000人，被專家稱為生物上的福島核災；在英國 由於施打AZ疫苗迼成血栓死亡增加，官方建議30歲以下成人可改打其他疫苗。

日大阪禁東奧聖火接力傳遞

NHK報導，大阪民眾對於近日病例激增也感到驚訝。一名40多歲的男性上班族說：「緊急宣言一解除，歡迎會和歡送會等聚會立刻變多了，大家都放鬆戒心，所以感染人數才會增加，所有人必須更小心才是。」

大阪府疫情 升溫，東京都知事小池百合子曾於上周針對疫情的記者會上，被問到東京與大阪的變種病毒（病毒株）有何不同時說：「『大阪株』的感染力比較強。」此話惹來歧視大阪之嫌，不少人在社交媒體表達不滿，指她用詞不當並歧視大阪，開罪了關西人。

路透分析，美國大規模接種疫苗下，染疫人數縮減，而巴西淪為疫情重災區，全球每天病歿人數，每4人當中就有1個巴西人。在美國杜克大學（Duke University）擔任教授的巴西醫師尼柯萊利斯（Miguel Nicolelis）表示：「這如同一座核反應爐發生連鎖反應，並且已經失控，這是生物上的福島事件。」柯萊利斯一直密切追蹤此病毒。

另據BBC報導，英國國藥物及保健產品管理局（MHRA）評估發現，截至3月底，英國共有79例施打疫苗後出現罕見血栓通報，當中19人喪生。金融時報報導，19名死者中，有3人未滿30歲。

發生罕見血栓的案例中有三分之二為女性，喪生者的年齡介於18歲至79歲之間。但這依舊無法證明發生血栓的機率會因性別或年齡而異。

MHRA表示，雖然這並不能證明疫苗引發血栓，但兩者關聯性越來越強烈，歐盟藥品管理局也發表聲明，血栓應該列為AZ疫苗的「非常罕見」副作用，但施打疫苗的益處仍大過風險。

儘管眾多通報案例發生在55歲以下女性，促使一些國家限制AZ疫苗只能使用於較年長者，但歐盟藥品管理局表示，它無法精確查明風險族群。