紐澳旅遊泡泡4‧19開通 巴西變種擴散南美洲

一艘渡輪6日航經澳洲雪梨歌劇院附近海面。紐西蘭6日宣布，和澳洲之間的「旅遊泡泡」19日啟動，雙方旅客入境對方國家不用再隔離14天。（美聯社）

紐西蘭宣布19日起和澳洲 開啟雙向旅遊泡泡，兩國旅客入境對方國家不用再隔離，前提是入境前14天不能去過紐澳以外地方，有感冒等症狀也不得搭機。BBC說，這是繼台灣和帛琉上周實施旅遊泡泡之後，全球第二個旅遊泡泡。

紐西蘭總理阿爾登6日宣布：「我可以證實免隔離旅行將從4月18日晚間11時59分起展開，距離現在不到兩周。」她說：「我沒看到也找不到世上任何國家，能在維持無疫情 的情況下，開放彼此間的國際旅行，那表示我們在某些方面領先世界。」

澳洲總理莫里森歡迎阿爾登的決定，他說：「澳洲與紐西蘭恢復雙向旅行，將創造更多工作機會，並使兩國人民重新連結。」開啟雙向旅遊泡泡後，紐澳航線的飛機機組員僅限在低風險航線工作，機上所有乘客須戴口罩，並向紐西蘭當局提供入境後的行程細節。

澳洲與紐西蘭因應新冠肺炎疫情，去年3月起關閉邊境，對返國公民強制隔離。去年10月起，澳洲允許紐西蘭人無須隔離進入澳洲大多數的州，但紐西蘭並未給澳洲人同等待遇，從那時起，紐澳兩國成功控制疫情，並將感染率維持在接近零。紐西蘭500萬人口，染疫病逝26人，而2500萬人口的澳洲，死亡人數低於1000。

紐西蘭旅遊業表示，期待旅遊泡泡今年可替經濟挹注10億紐幣（約7億454萬美元）。澳洲和紐西蘭先前也曾和其他疫情低風險國家接觸，包括新加坡、台灣和幾個南太平洋島國，探詢開啟旅遊泡泡可能性。

巴西單日增4195人病故

疫情方面，巴西6日新增4195人病故，創下單日新高，世界衛生組織表示巴西的醫療系統不堪負荷，情況十分危急。專家相信，只有實施全國性封城措施，才可能遏制新型冠狀病毒蔓延。而在巴西亞馬遜雨林蔓延的P.1變種病毒因有多項突變而更易傳染且恐更危險，如今P.1更從巴西向外擴散、肆虐整個南美，讓新型冠狀病毒疫情更為棘手。另外，印度繼5日新增病例破10萬後，6日仍新增逾9萬例。日本距離東京奧運 開幕剩下不到4個月時間，疫情仍持續延燒，大阪府6日通報新增確診719例，創新高紀錄，且已連續8天新增病例數超過東京都。