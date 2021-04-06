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印度疫情再起 單日新增10萬確診創新高

編譯中心／綜合5日電
印度單日確診創新高，首度突破10萬例。圖為印度新德里一處篩檢站醫護人員正為民眾篩檢。（路透）
印度單日確診創新高，首度突破10萬例。圖為印度新德里一處篩檢站醫護人員正為民眾篩檢。（路透）

印度確診人數暴增，今天新增超過10萬例，是繼美國之後，第2個單日新增確診破10萬的國家，疫情最嚴重的省醫院人滿為患。同日新增478人染疫不治，累計16萬5101人病逝。

印度今天單日新增確診10萬3558人，累計確診1260萬例。印度2月初確診創下多月新低後，每日新增確診暴增約12倍。當局2月放寬大部分防疫限制，民眾大多不再戴口罩或保持社交距離。部分流行病專家表示，疫情捲土重來，可能也和更具傳染力的變種病毒有關。

大阪新病例 連7天超越東京

日本大阪5日新增341例，連續7天超越東京。大阪府3日新增666起新冠肺炎確診病例，創去年疫情爆發以來單日新高紀錄，當地政府為抑制疫情，決定從5日開始約一個月內，強制要求餐飲店顧客戴上口罩用餐等措施，並派出約50人的「巡邏隊」檢查約6萬間店家。然而，此舉引發民眾反彈，表示乾脆避免到餐廳用餐。

英疫情緩和 商店12日重開

英國疫情逐漸緩和，首相強生5日表示，將依照原定計畫，非必要的零售商店、美髮沙龍、健身房和戶外餐飲場所等將從12日起恢復營業。強生同時宣布，英格蘭所有人每周將可免費接受兩次新冠快篩，這項快篩計畫將有助衛生官員追蹤疫情。英格蘭公共衛生署（PHE）官員還說，快篩將有助於抑制病毒突變和變種病毒擴散。但批評者認為，這項計畫可能浪費大把金錢。

巴西發現雙重突變病毒株

 

根據巴西克魯茲基金會基因組數據平台，新冠肺炎大流行以來，巴西已發現92種變種病毒株，其中傳染力更強的亞馬遜病毒株P1已成為主導巴西疫情的病毒株。

克魯茲基金會指出，源自巴西亞馬遜、英國和南非的3種變種病毒株，因傳染力更強，頗令世界衛生組織擔心。但巴西病毒學家史匹爾基表示，在聖保羅發現類似源自南非變種病毒的「雙重突變」病毒株，更加令人擔心。

疫情 變種病毒 印度

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