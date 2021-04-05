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英國疫情趨緩 12日起重啟酒吧、健身房

編譯張君堯／綜合報導
英國疫情出現緩解，英國首相強生宣布12日起英國將開放戶外酒吧、健身房等「非必要」經濟活動，同時也希望航空業能盡快恢復正常。(美聯社)
英國疫情出現緩解，英國首相強生宣布12日起英國將開放戶外酒吧、健身房等「非必要」經濟活動，同時也希望航空業能盡快恢復正常。(美聯社)

英國疫情出現緩解，英國首相強生（Boris Johnson）宣布12日起英國將開放戶外酒吧、健身房等「非必要」經濟活動，同時也希望航空業能盡快恢復正常。

強生5日不顧些許反對聲浪，宣布英國將逐步放寬應對疫情的措施，自12日起，一些「非必要」的商業活動，如戶外酒吧、商店、健身房及理髮廳等場所將能重新開放。

發布會上強生表示，以目前的疫情數據來看，沒有理由不放寬防疫措施，但他呼籲民眾仍需保持謹慎，政府將持續監測相關數據變化，評估疫情發展，強調「我們不能志得意滿」。

按照英國政府此前公布的疫情放寬路線圖，英格蘭地區已於3月底放寬部分限制，包括網球場、籃球場、露天游泳池等戶外體育設施已重新開放。

至於今年夏季的出國許可，英國國民仍需「耐心等待」，不過政府將採用一種稱為「紅綠燈」（Traffic-Light）的系統，重新啟動國際旅遊，並暫定5月17日為重啟國際旅遊的日子。

強生還表示「疫苗護照」的發行有助重啟旅遊，將會與其他國家合作，期望可以獲得共同的認可，不過預計12日、商店和露天酒吧重新開放時，顧客無須出示接種證明，疫苗護照只適用於出國以及國內一些大型活動中。

英國國會也將會就有關疫苗護照的建議進行投票，儘管許多依賴旅遊業的國家或是航空業者已表態支持發出這樣的護照，但英國有超過70名國會議員反對。

英國 疫情 疫苗

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