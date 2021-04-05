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英變種肆虐加拿大 確診破100萬例、7大學群聚感染

編譯中心／綜合4日電
加拿大安大略省再度全省封城，一名戴口罩的工作人員3日在安大略省多倫多一處活動現場放置活動關閉的通知。（新華社）
加拿大安大略省再度全省封城，一名戴口罩的工作人員3日在安大略省多倫多一處活動現場放置活動關閉的通知。（新華社）

加拿大確診總數於3日突破100萬，英國變種在當地肆虐，導致進入第三波疫情；人口最多的安大略省有7間大學爆發群聚感染，約百名學生確診，且許多年輕患者因重症住進ICU。該省3日宣布實施第三度封鎖措施，至少持續4周。

加拿大截至3日晚確診總數累計100萬5296人、2.3萬喪生，過去兩周病例就急升超過50%。安大略省長福特表示，變種病毒快速傳播，而且對年輕人的死亡風險更大，該省和魁北克省、卑詩省近日都宣布新限制措施，所有餐廳只提供外賣，超市與商場大幅限縮客流，室內聚會一律暫停。

由新冠疫情不斷惡化，加拿大人口最多省分安大略省3日再次實施為期四周的封城措施。圖...
由新冠疫情不斷惡化，加拿大人口最多省分安大略省3日再次實施為期四周的封城措施。圖為3日在多倫多，戴口罩的顧客排隊等候進入一家商店。（新華社）

在安大略省，大學成了新一波疫情熱點，3月底一周內有7間大學淪陷、約100名學生確診，包括布魯克大學、皇后大學、西安大略省大學和勞雷爾大學均案例。

而滑鐵盧大學的疫情特別引起關注，最少27名住在宿舍或曾到訪的人士確診。滑鐵盧大學的校內宿舍區約有2000名師生居住，校方表示這次疫情爆發與學生的校外聚會有關。

雖然加拿大已加速安排民眾接種新冠疫苗，但截至4月1日完成兩劑疫苗接種的人不到全部人口的2％，接種至少一劑的人也不到12％，遠低於英國和美國。

大阪病例暴增 全日本最多

歐洲疫情方面，英國單日染疫病故人數降至10人，是去年9月以來新低；法國第三波疫情惡化，3日起全國封城4周。

法國為了有效控制疫情，12日起民眾可在藥房憑健保卡免費取得針對鼻腔篩檢工具包；若無健保卡，快篩工具包也不會超過10歐元﹙約11.7美元﹚。民眾可利用簡易工具於30分鐘得知抗原檢測結果，準確率約80％；若呈現陽性，再進一步接受PCR核酸檢測。

在亞洲，日本疫情似有再起跡象，大阪日前新增666例確診，創單日新高，4日再增594例，連續6日新增病例屬全國最多。當地遭英國變種病毒肆虐，多名專家警告，大阪若進入第四波疫情，每天新增病例將比第三波疫情高峰時高出一倍，呼籲相關部門及早應對，包括擴增專用病床等。

厚勞省表示，截至3月30日，日本變種病毒累計感染數最多的地方，是兵庫縣的181例，其次為大阪府的130例，主要屬英國變種毒株。

疫情 英國 變種病毒

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