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英國疫苗護照4／16試行 倫敦示威「反擴警權」爆混戰

編譯中心／綜合4日電
倫敦示威者舉起標語牌展示「KILL THE BILL」字眼，要求撤回法案。（美聯社）
倫敦示威者舉起標語牌展示「KILL THE BILL」字眼，要求撤回法案。（美聯社）

隨著新冠疫苗施打逐漸普及，各國研擬「後疫苗時代」對策。英國政府預定本月試行推出疫苗護照，讓生活逐步恢復常軌。英國非必要的零售商店、沙龍、健身房和戶外餐飲場所，以及圖書館、主題樂園等將從12日起恢復營業；首相強生先前提出，未來上酒吧或許將需要出示疫苗護照。

BBC報導，根據當局計畫的疫苗護照，將列出是否接種過疫苗、或近期檢測報告為陰性，或是在過去6個月內被檢測出陽性，被判定為自然免疫等情況。

第一場試行活動是4月16日在利物浦舉辦的一場喜劇之夜，參加觀眾在入場前必須接受檢測。這項試行計畫將延續至5月中旬，包括英格蘭足總盃（FA Cup）準決賽和決賽、世界司諾克錦標賽、利物浦的多場活動包括商務會議與電影放映會都將採用。

此外，英國倫敦一名女子上月夜歸時遭綁架殺害，意外引發民眾對英國警方的憤怒；不只因為嫌犯為在職警察，警方在驅離為受害女子舉辦的弔念集會時，也被控過度動武。

3日有民眾在倫敦等地遊行，抗議國會審議「察、罪案、判刑與法庭法案」。該法案賦予警方新權力，對示威時間及噪音施加限制，待上議院審議通過後會成為新法例。

示威者在街頭舉起手掌及用標語牌寫著「KILL THE BILL」，要求撤回法案；警察則在集會現場拘捕示威者，爆發激烈肢體衝突，最終26人被捕、10名警員受傷。

倫敦警察在集會現場拘捕部分示威者，其間有激烈肢體衝突，最終有26人被捕、10名警...
倫敦警察在集會現場拘捕部分示威者，其間有激烈肢體衝突，最終有26人被捕、10名警員受傷。（路透）

疫苗 英國 檢測

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