澳洲挨轟「雙標」 好萊塢明星避疫享特權、4萬公民困海外

柴克艾弗隆是在疫情期間最早搬到澳洲的好萊塢明星之一。（取材自Instagram）

澳洲 抗疫成效顯著，政府甚至開出優待條件吸引大批好萊塢 人士前往拍片，另有不少明星前去「避疫」。與此同時，澳洲執行的嚴格入境上限卻將至少4萬公民擋在海外，引發砲轟政府對待普通人與明星富人採取迥異態度。

BBC報導，疫情全球大流行期間，幾乎半個好萊塢的名人都逃到了「抗疫標桿」澳洲，演員柴克艾弗隆（Zac Efron）甚至擬在該國定居。其他加入避疫潮的明星還有馬克華伯格（Mark Wahlberg）、麥特戴蒙（Matt Damon）；妮可基嫚（Nicole Kidman）夫婦、凱莉米洛（Kylie Minogue）姊妹等人也返回家鄉。目前已有數十明星在澳洲臨時安家。

茱莉亞羅勃茲（Julia Roberts）近日也抵達，她不久後將要在澳洲和喬治克隆尼（George Clooney）拍一部電影 ，片名恰巧就叫「天堂門票」（Ticket to Paradise）。澳洲政府還頒布減稅政策將下一部「雷神」（Thor）系列電影的拍攝項目拿下。當地一名娛樂記者表示：「他們已經叫這裡是『澳萊塢』（Aussiewood）了。」

與此同時，澳洲實施的入境人數限制令航班座位緊張、機票價格瘋漲，再加上每人3000澳元（約2280.5美元）的酒店隔離費用，導致至少4萬名本國公民無法歸家，一個名為「滯留外國的澳洲人」的團體還向聯合國人權委員會發起投訴。

批評人士指出，澳洲政府對明星、富人等大腕採取更靈活的政策。

今年1月，澳洲政府因變種病毒威脅將入境人數上限減半，但幾天後又允許澳網公開賽逾1700名相關人士入境。此外，雖然澳洲要求所有旅客抵達後在酒店隔離，但是很多明星卻得到豁免。其中，演員茱莉亞羅勃茲和歌手紅髮艾德（Ed Sheeran）就在雪梨城外的一座豪華莊園一起隔離。