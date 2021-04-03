疫情不止 巴西挖空老墳埋人 智利關閉邊界

位於巴西聖保羅北部的維拉新卡喬埃里尼亞公墓。(路透)

南美洲新冠疫情 嚴峻，巴西最大城聖保羅加速清空老墳，為激增的染疫病故者騰出掩埋空間；中央社報導，巴西聖保羅(Sao Paulo)市政廳本週登記的單日葬禮數創下新高。智利則宣布4月關閉邊界。

路透社報導，在聖保羅北郊的維拉新星卡舒埃里尼亞（Vila Nova Cachoeirinha）墓園，挖墳工人穿著白色防護衣敲開埋葬多年的墳墓，將遺骸裝袋遷葬。

根據聖保羅市府殯葬業務秘書處的聲明，撿骨遷葬是標準作業。但巴西正歷經2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情爆發一年多以來最嚴重一波大流行，遷葬作業變得急迫。

巴西累計死亡為全球第二高

巴西衛生部1日通報新增3769人染疫死亡，連續第3天逼近單日最高紀錄。巴西累計病歿人數為全世界第二高的國家，僅次於美國：過去一週平均單日新增7萬4000例確診及3100人病故，自2月以來數字穩定攀升。

玻利維亞1日宣布，因顧及巴西追蹤到新的COVID-19變種病毒 ，將關閉通往巴西的邊界。

巴西生醫機構聖保羅布坦坦研究所（Instituto Butantan）前天表示，他們在境內發現一支新變種病毒株，與最早在南非出現的變種病毒有相似性。

亞馬遜 第1個因疫滅族部落

此外，巴西也傳出熱帶雨林中一個亞馬遜部落，最後一位族人阿魯卡染疫病故。該部落成為世界首個慘遭疫情「滅族」的部落。

紐約時報報導，阿魯卡屬於亞馬遜部落其中一個分支「朱馬部落」。朱馬部落在18世界全盛時期，人口高達1萬5000人。但後來部落被疾病侵襲，及遭外人屠殺，至1943年部落人口僅剩百人。直到1964年的一場大屠殺後，部落僅剩6人，包括阿魯卡。

阿魯卡的外孫不清楚他的實際年齡，只知道他介於86至90歲間。一些外孫為了保留朱馬部落的記憶，在父姓前保留朱馬的姓氏。人類學家指出，這種狀況在父系社會的亞馬遜部落很少見。

歐洲疫情不止，法國財長勒梅爾2日表示，從3日開始實施的防疫封鎖措施，此外，他還證實將提供110億歐元（約新台幣3689億元）紓困全國15萬間因封鎖令暫停營業的商店。法國總統馬克宏在3月31日下令法國進入第3次全國封鎖狀態，學校也將停課3周。