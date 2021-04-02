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歐洲疫苗接種龜速 世衛「無法容忍」批：延長疫情流行

編譯中心／綜合1日電
歐洲疫苗接種速度太慢，遭到世衛組織強烈批評。圖為義大利設置在熱那亞的疫苗接種中心。 (歐新社)
歐洲疫苗接種速度太慢，遭到世衛組織強烈批評。圖為義大利設置在熱那亞的疫苗接種中心。 (歐新社)

世界衛生組織今天強烈批評歐洲在疫苗的接種速度上「慢到令人無法忍受」，且說，歐洲病例激增「令人憂心」。數據顯示，歐洲區占全球總人口12%，平均每天有0.31%人口接種1劑疫苗， 遠低於美國和加拿大的0.82%。

世衛歐洲區主任克魯格在聲明中說，「新冠疫苗提供我們擺脫疫情的最好方法，但是（歐洲）疫苗的推出是令人無法接受地緩慢」，並且正「延長疫情流行時間」。他指出：「我們必須加快這個過程，增加生產，減少接種疫苗障礙，並使用我們庫存的每一瓶疫苗。」

世衛表示，歐洲5周前的單周新增確診已降到100萬例以下，但是上周多國病例激增，單周新增染疫數已經來到160萬例、死亡近2.4萬人；世衛也說，歐洲染疫死亡總數「正在快速接近100萬例，確診總數即將超過4500萬例」，並擔心疫情快速傳播可能會增加出現新變種病毒的風險。

德延長限制 義封鎖近半國土

此外，隨著復活節假期即將到來，各國祭出新的封鎖措施，意味著假期將泡湯。法國宣布再封城四周，德國將現行防疫措施延長至18號，但在民眾砲轟後取消復活節五天全國封鎖計畫，總理梅克爾甚至出面道歉。

義大利選擇關閉包含羅馬、米蘭等大城市在內的所有學校、非必要店家及餐廳，影響範圍廣至半個義大利，且民眾非必要原因不得離開住家。其他歐洲國家也都在疫情壓力下宣布新的防疫政策，大多實施宵禁。

巴黎現新變種 占法1.8%確診

法國疫情雪上加霜，在巴黎發現醫療人員群聚感染，並測出新變種病毒。這變種病毒已擴散到全國各地，傳染力與致死率有待進一步研究；有學者擔心，變種病毒將可能「減少中和抗體的效果」，並為疫苗帶來新挑戰。

巴黎公共醫療機構聯盟的新聞稿表示，巴黎瓦德馬恩省克雷泰「宏利孟多醫院」（Henri-Mondor）出現醫療人員群聚感染，檢查後確認為新變種，隨後以「宏利孟多」命名。

「宏利孟多變種」已在法國各地傳播開來，包括大巴黎地區、東南與西南各地都有病例。新聞稿表示：「這變種被檢測出的頻率目前持續上升，也發現數個群聚感染。」

根據3月2日公布的每月疫情調查，「宏利孟多變種」占法國本土感染人數的1.8%，而占最多的仍是英國變種病毒的80%。

疫苗 疫情 變種病毒

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