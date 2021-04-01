疫情止不住 法再封城4周 3日起擴及全國

法國第三波疫情居高不下，總統馬克宏在電視談話中宣布，國將進入封城4周。(Getty Images)

法國第三波新冠疫情居高不下，總統馬克宏 在今晚電視談話中宣布，法國全國將進入封城 ，並持續4周。大學以外的各級學校也將關閉，改為線上授課。

保護病人與孩童 馬克宏動之以情

馬克宏（Emmanuel Macron）在總統府艾里賽宮（Élysée）的演說中企圖動之以情，呼籲民眾再更努力一些，以「保護病人與孩童」。

馬克宏強調英國變種的威力，並表示「再也沒有地區能置身事外」。因此，原本3月18日起19個紅色警戒省份的軟性封城，將從4月3日晚間開始擴及至全國各地，並將持續4周。若沒有必要原因，不得離家超過方圓10公里。晚上7時到早上6時的宵禁將持續。

不過馬克宏也表示，將給法國人這個周末的時間移動到想要到的地區進行封城；換言之，本周末復活節（Pâques）將容許法國人跨區移動或從外地回國。

托兒所、小學、國高中也將從下周開始關閉至4月10日為止，並將回到線上教學。接著4月12日起兩周則是學校春假。

馬克宏表示，若家長需要照顧小孩而無法遠距工作，也可以領取部分失業補助。

加速疫苗 施打為接下來的重要政策，馬克宏在演說中強調：「施打、施打、施打，不要停」。自4月16日起，60歲以上長者都可以接種疫苗，50歲以上民眾則預計自5月15日起開放。馬克宏希望所有法國人都從6月中開始陸續接種。

歐洲個國疫情仍然嚴峻，烏克蘭也通報新增死亡數及單日住院數雙雙創下新高，當局苦於難以加速疫苗接種。匈牙利也創下單日染疫不治人數新高紀錄。

俄國建議少喝兩杯伏特加強化免疫

據本報系聯合報報導，製造俄國衛星（Sputnik V）疫苗的Gamaleya研究所所長Alexander Gintsburg警告國人少喝兩杯伏特加，以增加疫苗效力。他的建議是一天不要超過一杯半，免疫保護力才能持續。

另外，俄國也註冊了全球第一個給動物施打的新冠疫苗Carnivac-Cov。