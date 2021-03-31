WSJ刊登文章：WHO疫源報告 意圖「洗白」武漢

世衛秘書長譚德塞。（路透）

世界衛生組織30日公布新型冠狀病毒疫源調查報告。「華爾街日報」分析，內容根本可視為中國 共產黨和利益相關的西方人嚴重干預下的「洗白」文件。

世衛 組織（WHO）今年1月中旬派遣國際專家團隊前往中國湖北省武漢 市調查新冠肺炎（COVID-19）疫情起源，調查團結束訪查後，提交這份報告。華爾街日報在專欄與觀點版刊登一篇文章提到，內容並無新意，但專家團分析了4種可能性。

報告稱，病毒最有可能的起源是從蝙蝠透過中間宿主傳給人類；第2有可能的是蝙蝠直接傳給人類；第3種說法則符合北京主張，即病毒隨著冷凍食品入境中國，世衛組織表示這「不無可能」，但須進一步研究。

最引人注意的是第4種說法，專家團隊認定病毒「極不可能」是從中國科學院武漢病毒研究所之類的實驗室外洩。

報告僅簡單表示，武漢病毒研究所「管理良善，配有工作人員健康監測計畫」，並建議「定期對全球高等級生物安全實驗室進行行政和內部審查」，同時追蹤新的跡證。

但這篇文章提到，就世人對武漢病毒研究所的瞭解，可認為這種說法缺乏可信度。2018年，美國官員曾在外交電報中，針對武漢病毒研究所的安全和管理問題提出警告，尤其令人不安的是，武漢病毒研究所在進行冠狀病毒「功能獲得」（gain of function）的研究，理論上可讓病毒感染新物種。

美國國務院在今年1月的背景說明資料中表示，武漢病毒研究所人員曾在2019年秋天出現「與COVID-19和普通季節性疾病相符的症狀」，世衛組織的報告卻採信中國政府所稱，「在2019年12月之前的數月到數周間，未接獲與COVID-19一致的呼吸道疾病通報」。

武漢病毒研究所研究員石正麗上週說，實驗室與軍方毫無瓜葛；但美國國務院1月曾根據廣泛情報表示，武漢病毒研究所多年來「與中國軍方在出版和祕密計畫上合作」。

華爾街日報提到，世衛組織的薄弱分析並不令人意外，中國政府科學人員提供了大部分資料，並與國際專家團合作撰寫報告，且北京限制了獨立取得有關病毒起源的資料，一如去年對質疑官方敘事的科學人員和記者封口；這份報告的發表日期也數度延宕，雙方最終商討出一份政治性大於科學性的報告。

這篇文章還指稱，世衛專家團陷入利益衝突，成員之一的美國動物學學者達斯札克（Peter Daszak）曾與武漢病毒研究所合作多年，也支援了「功能獲得」研究。早在去年2月，他就幫忙協調在醫學雜誌「刺胳針」（The Lancet）刊登聲明，譴責「暗指COVID-19並非出於自然的陰謀論」。

另一名成員、病毒學者古柏曼斯（Marion Koopmans）在荷蘭管理一個曾進行「功能獲得」研究的小組，如果病毒源於實驗室，她也會面臨嚴重後果。

美國總統拜登政府對於病毒外洩自實驗室的理論，未持確定立場，但資深專家佛奇（Anthony Fauci）上周對這種說法輕描淡寫。

華爾街日報指出，佛奇領導的美國國家過敏與傳染病研究院（NIAID）曾資助武漢病毒研究所的計畫，也曾支持「功能獲得」研究，因此，在實驗室的冠狀病毒研究上，他並無立場出面安撫大眾。

連世衛組織都對這份報告存疑，秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）今天說：「我不認為這項評估的規模夠廣泛，要達成更有力的結論，還需要更多資料和研究。」

他還說，雖然調查團認定病毒從實驗室外洩的可能性最小，仍需要進一步調查。

美、日等14國今天透過聯合聲明表達共同關切，指這項研究拖延甚久，專家們也未能取得完整的原始資料和樣本。

文章最後提到，這件事不能就這樣算了，拜登政府應把手中握有的情報公諸於眾，否則中國的宣傳將在世衛組織的無力下成為主流，拜登政府既然說要重振多邊機制，就該從拒絕接受世衛組織「洗白」武漢做起。