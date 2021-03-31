27世界領導人簽「全球條約」應對疫情 美中俄缺席

由歐盟發動並與世界衛生組織（WHO）合作倡議的疫情 大流行全球條約今天發表，共有27位世界領導人連署，但未見美、中及俄羅斯，未來是否變成另一個國際公衛角力議題，備受矚目。

歐洲理事會主席米歇爾今天與世衛秘書長譚德塞 召開聯合記者會，發表由數十位國家領導人署名呼籲推動疫情大流行全球條約並說明願景。

米歇爾指出，新冠疫情全球大流行不只是健康議題，帶給全球一個殘酷的教訓是沒有一個國家及一個大陸能獨自戰勝疫情，對於下一次疫情大流行必須盡快做好準備。他強調疫情曝露國際社會在處理重大疫情議題的弱點，而推動成立一個關於疫情大流行全球條約，將增強疫情透明度、問責制及國際的共同責任。

這項呼籲得到包括德國總理梅克爾、英國首相強生、法國總統馬克宏、南韓總統文在寅和南非總統拉瑪佛沙等25國國家領袖以及歐盟、世衛等2位領導人共27人支持。不過，美國、中國及俄羅斯並未加入連署。

媒體在記者會上對此詢問，譚德塞則說在一開始的呼籲階段不需要所有國家都發聲，但下個階段所有194會員國都可以加入討論。

東奧聖火傳遞 擬為防疫改路線

日本時事通信社報導，大阪正考量為了防疫實施「防止蔓延等重點措施」；對此，東京奧運 暨帕運擔當大臣丸川珠代今天表示，東奧聖火傳遞路線可能因而變更。她提到，視疫情狀況，聖火傳遞可能只走能夠管理沿途觀眾的路線。