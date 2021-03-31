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新冠病毒不斷變種 英醫學界憂心：一代疫苗恐1年內失效

編譯中心／綜合30日電
醫學界擔憂，全球可能只剩一年或更短時間，第一代肺炎疫苗就會失效並急需改進疫苗配方。(美聯社)
醫學界擔憂，全球可能只剩一年或更短時間，第一代肺炎疫苗就會失效並急需改進疫苗配方。(美聯社)

施打疫苗是新冠肺炎疫情的關鍵，但據英國「衛報」報導，由於病毒不斷突變，醫學界擔憂，全球可能只剩一年或更短時間，第一代疫苗就會失效並急需改進疫苗配方。英國防疫專家也示警，最糟情況是人們接種疫苗後再度染疫。

英國政府「新型與新興呼吸道病毒威脅顧問小組」（Nervtag）成員、倫敦帝國學院教授歐本肖30日受訪時說，很難預測新冠病毒在接下來幾個月會如何演化，「尤其是接下來的冬天。」

他並指出，有些人擔心某些變種病毒，恐在接種過疫苗者身上「複製並在人與人之間傳播」，所以人們必須要用最快速度研製新一代疫苗。

而衛報報導，一些新變異病毒傳染力更強、更致命而且較不易受疫苗影響。根據人民疫苗聯盟（People's Vaccine Alliance）執行一項涵蓋來自28國、共77位科學家的調查顯示，2/3的受訪者擔憂疫苗失效時間可能剩一年或更短，將近1/3認為可能在9個月內，第一代疫苗就會失效。

高達88%頂尖學府的醫界專家表示，許多國家疫苗覆蓋率始終無法提升，更有可能導致出現對疫苗產生抵抗力的變異病毒，因此提升全球疫苗接種率是當務之急。

於此同時，像是英美等富裕國家，超過1/4的人口至少已接種1劑疫苗，並且後續已取得數以百萬計疫苗數量。相反的，像是南非與泰國等國家，疫苗接種率還不到總人口的1%，甚至若干國家還沒開始施打。

約190國參與的疫苗全球取得機制（COVAX）則期盼，低收入國家的疫苗接種覆蓋率今年至少要達到總人口的27%。

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