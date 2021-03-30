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印度拉警報 一周疫歿病例爆增51%

編譯中心／綜合29日電
印度第二波疫情惡化，22日到28日這周的死亡人數比前一周增加51%。(歐新社)
印度第二波疫情惡化，22日到28日這周的死亡人數比前一周增加51%。(歐新社)

印度第二波新冠肺炎疫情惡化，28日新增病例逼近7萬，22到28日這一周的死亡人數達1875例，比前一周增加51%。印度疫情不斷惡化，外界推測可能是民眾不守法，而執法人員只想藉著疫情規定索賄卻不認真執法有關。

綜合印媒報導，根據官方統計，印度28日新增6萬8266例達到新高，疫情最嚴重的馬哈拉什特拉省就占了4萬414例。此外，中、重度以上病例再度突破50萬大關，讓醫療機構壓力再度增加。

外界質疑，疫情升溫與民眾不遵守防疫規定、警方取締不嚴有關。雖然包括新德里、古茶拉底省等許多省級行政區都宣布禁止28、29日的荷麗節（Holi）慶祝活動，但荷麗節前夕新德里街邊，可看到販售彩粉、水槍等慶祝工具，28日也可看到少數人聚集慶祝，即使警方宣稱要嚴厲取締。

此外，民眾不戴口罩或戴了口罩卻露出口鼻的情況，仍普遍存在於印度各地，尤其是農村；甚至連城市街邊執法的警察，也可以看到這種狀況。當局日前公布的顯示，有超過7.5億印度人不戴口罩。

布里斯本群聚感染 封城3天

澳洲人口逾200萬的第3大城布里斯本，日前有7人確診，是澳洲近數周來首見重大的社區疫情爆發。布里斯本自29日下午起封城3天，是布里斯本與周遭地區今年內第2度實施封鎖令

昆士蘭州長帕勒榭表示，「這是英國病毒株，具有高度傳染性，現在我們必須這麼做，以避免封鎖更久。」布里斯本的學校、餐廳與酒吧從29日下午5時關門，但民眾如有必要仍然可以離家，像是採購食物、運動及就醫看診等。

委內瑞拉 盼用石油疫苗

委內瑞拉面臨第二波疫情，總統馬杜洛28日提議「以石油換疫苗」，但境內石油業早已因經濟制裁而大受影響。

目前為止，委內瑞拉只授權使用俄羅斯Sputnik-V疫苗，和中國國藥集團生產的疫苗；且委內瑞拉已於15日表示，將不接受透過COVAX訂購的140萬至240萬劑的AZ疫苗。

身為石油輸出國家組織（OPEC）一員的委內瑞拉危機纏身，而委內瑞拉國營石油公司（Petroleos de Venezuela）2019年遭美國制裁之後，斷了對美輸出這條路，也嚇跑其他買油客戶，讓委國石油產量跌至數十年來新低。

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