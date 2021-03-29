日推疫苗護照 鋪路開放海外旅遊 韓4月起可休疫苗接種假

南韓總統文在寅與夫人金正淑23日在首爾接種AZ新冠疫苗。（路透）

日本 媒體28日報導，日本尋求開放海外旅遊，計畫向已接種新冠疫苗 的國民發出俗稱「疫苗護照」的國際認可電子健康證書，讓當地民眾在登機或登記入住酒店時出示。報導沒有提及日本的「疫苗護照」會否適用於海外旅客前往日本旅遊。目前日本仍然禁止所有海外旅客入境旅遊。

日經亞洲報導，日本政府打算將它加入到計畫下月推出、用於保管國民病毒檢測 陰性電子證書的應用程式之中，有關資料亦會連結到可追蹤日本疫苗接種計畫進度的新系統。日本現已有印刷版的疫苗接種證明，而這份電子證書的標準將參考歐盟的證書，和世界經濟論壇提倡的通用電子證書「CommonPass」。

然而日本對利用疫苗護照作國內旅遊態度審慎，厚生勞動大臣田村憲久稱該計畫可能引起歧視和偏見，報導指日本政府即使恢復為推動本土旅遊的「Go To Travel」計畫，都沒打算使用疫苗護照。

日本經濟新聞報導，日本政府計畫最快從6月起重啟「Go To Travel」國內遊推廣計畫，不過並不打算為此引用「疫苗護照」。

此外，日本開始接種新冠疫苗已超過一個月，當局目標在4月中前優先為480萬前線醫護接種，但截至上周五仍然只有74萬人接種了首劑輝瑞/BioNTech疫苗，4.1萬人完成接種兩劑。共同社民調顯示，多達65.6%受訪者認為目前疫苗接種步伐緩慢，僅有28.9%人認為進度良好。

另據韓聯社報導，南韓中央災難安全對策本部28日決定實施「新冠疫苗接種假」。

對策本部表示，從下月1日起，接種疫苗後出現異常反應的人可直接申請休假，無需醫生證明。鑑於一般在接種後10到12小時內可能出現異常反應，在接種後次日可申請休假，若出現異常反應，還可再申請一日休假，共可休假兩天。

根據普遍原則，一般接種後出現的異常反應會在兩天內好轉，但異常反應持續48小時以上時需就醫。