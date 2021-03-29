法疫情危急再封3省 確診數超越俄國 全球第4

巴黎人28日在塞納河岸散步，法國疫情「危急」，封城限制再擴大3省。（歐新社）

法國28日新增3萬7014起確診病例，全國累計確診總數逾454萬例，超越俄羅斯通報數據而成為全球第4多的國家。德國 必須在未來幾周減少確診病例，否則可能出現對疫苗產生抗藥性的新變種病毒 ，同時也應在病例多的地區實行宵禁。

法國月初以來單日確診病例幾乎增加1倍，每周都有超過20萬新增病例，法國坦承狀況「危急」，除了原先實施嚴格限制的16個省分，現在又新增3省加強管制。共計法國現在有2000萬人居住在高傳染區。

巴黎大區公立醫院集團負責人發出警報，巴黎大區公立醫院面臨在最多三周後人滿為患的恐怖處境。他認為，唯一的選擇是，選擇另外一種禁足方式。包括關閉所有學校。政府必須在復活節度假前關閉學校。一些醫生們憤怒地聲明，他們將被迫挑選病人。法國總統馬克宏則表示「一切都未決定」，但是，可以預計的是，本周將是讓法國能否走出第三波疫情的最關鍵的一周。

•德國危險 嚴防出現抗藥性變種病毒

德國總理梅克爾辦公室主任布勞恩28日表示，德國必須在未來幾周減少確診病例，否則可能出現對疫苗產生抗藥性的新變種病毒，同時也應在病例多的地區實行宵禁。

根據德國負責疾病管制及預防工作的羅伯特‧科赫研究所數據顯示，境內在27日新增確診病例2萬472例，又有157人染疫死亡。

•西國5000樂迷 派對測試群聚感染

此外，西班牙巴塞隆納27日舉行一場派對臨床試驗，希望找到舉辦大型活動兼顧防疫的方法。參加派對前，大家都得先接受大型篩檢與抗原檢測 、戴上口罩才能進場。今年受到疫情影響，西班牙採取空前封城措施，大家保持社交距離，幾乎沒有社交互動。

這場演唱會的主辦單位除了音樂組織與慶典推廣者，還包括本地一間醫院。他們表示，包括特殊通風系統在內，現場採取的安全措施會讓這裡比私人家中還要安全。

上午巴塞隆納3間暫停營業已久的夜店變身臨時醫院，身穿藍衣的護理師在白色封閉的帳篷區進行抗原檢測，10分鐘即可得知檢驗結果。