義大利醫護拒接種 致醫院爆群聚感染

義大利人在米蘭附近一個疫苗接種中心等候注射疫苗。義大利近日有醫護拒絕接種疫苗，結果導致醫院爆發群聚感染。 （歐新社）

義大利 近日有醫護拒絕接種疫苗 ，導致醫院爆發群聚感染，至少12人因此染疫。對此，總理德拉吉宣布，政府會頒布法令規管醫護打針。

義大利利古里亞區行政首長托蒂（Giovanni Toti）托蒂表示，由於社會需要在疫情的非常時期下保護民眾，「我們明顯需要全國性法律」，否則醫院恐在未來數周陷入混亂。

德拉吉26日在記者會上表示，讓未打針的醫護人員接觸病人絕對不妥，政府有意採取行動干預，又透露司法部長卡塔比亞（Marta Cartabia）正準備相關立法工作。

義大利衛生部長斯佩蘭薩前日強調，拒絕打針的醫護人數「非常少」。義大利醫生協會曾於今年初公布調查，提到全國約有100名醫生表示不願意打針。

•菲律賓29日起首都及周邊封城

其他國際疫情方面，日本東京都27日新增430起確診病例、沖繩縣新增98例，分別再創當地3月新高紀錄；土耳其過去24小時新增3萬21人確診，是今年以來最高數字。菲律賓衛生部通報，新增9595例確診，為連續第2天單日新增確診超過9000例，過去5天就有3天新增確診創紀錄。3 月29日至4月4日，首都馬尼拉和周邊省分將重新實施更嚴格的隔離措施。

•英或棄部分歐產疫苗 換出口不受阻

英國 29日將進入新冠疫情解封路線圖第二階段，首相強生表示，預計多數防疫措施有望如期在6月21日解除。此外，英國泰晤士報報導，英國正與歐盟磋商新冠疫苗供應問題，預計雙方快達成協議，歐盟不再威脅禁止疫苗出口至英國，而英國需放棄部分原定從荷蘭廠房出口的AZ疫苗，作為交換條件。

西班牙衛生部27日表示，將要求從法國陸地入境的人出具72小時內陰性檢疫報告。卡車司機、跨境工作人員和其住所距離邊境小於30公里的居民可不必遵守該強制要求。