我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

在美受夠歧視 華裔官員露作戰傷疤：夠不夠愛國？

「不想當最後一批死者」近半長者打完疫苗 出行仍小心

委內瑞拉總統推「奇蹟藥水」抗疫 臉書凍結專頁

編譯中心／綜合27日電
馬杜洛1月聲稱，以百里香為原料的口服藥物Carvativir可治療新冠肺炎，其臉書影片已遭撤下，推特則還留有貼文。（取材自twitter）
馬杜洛1月聲稱，以百里香為原料的口服藥物Carvativir可治療新冠肺炎，其臉書影片已遭撤下，推特則還留有貼文。（取材自twitter）

社群網站臉書發言人說，已凍結委內瑞拉總統馬杜洛的粉絲專頁，因為他鼓吹一種宣稱可擊退新冠病毒的療法，違反臉書不准散布相關假消息的政策。

馬杜洛（Nicolas Maduro）今年1月聲稱，以百里香為原料的口服藥物Carvativir，是可治療新冠肺炎的「奇蹟」之藥，且無副作用。但醫師們表示，這種說法並無科學根據。

臉書（Facebook）已撤下馬杜洛推廣Carvativir的影片，並已知會專頁管理人，其內容違反了臉書的政策。臉書先前制定方針，禁止錯誤指稱「某種東西保證能預防感染COVID-19或保證可治癒」。

馬杜洛在影片中說，Carvativir是19世紀委內瑞拉醫師耶南德茲（Jose Gregorio Hernandez）的「奇蹟藥水」，可預防及治療新冠病毒。耶南德茲去年獲羅馬天主教教會封為真福者。

臉書發言人接受路透訪問時說：「我們遵循世界衛生組織（WHO）指導，而世衛表示，目前並無藥物可以治癒這種病毒。」

「由於這個專頁一再違反規定，我們予以凍結30天，這段時間內，專頁僅供瀏覽。」

委內瑞拉官方統計，截至今天，境內有15萬4905起確診病例，1543人病故。但批評者認為，由於採檢不足，實際數據可能更多。

臉書 社群網站 世衛

上一則

叛軍襲擊莫三比克北部城鎮 180多人困飯店3天

下一則

日本2021「東亞戰略」報告書：美中對立升高到新冷戰層級

延伸閱讀

稱「奇蹟藥水」能治新冠 委內瑞拉總統臉書粉專遭凍結

稱「奇蹟藥水」能治新冠 委內瑞拉總統臉書粉專遭凍結
拜登邀習近平、普亭參與氣候峰會

拜登邀習近平、普亭參與氣候峰會
馬州日打6萬劑疫苗 州長霍根：抗疫里程碑

馬州日打6萬劑疫苗 州長霍根：抗疫里程碑
駐越南大使康達 獲提名亞太助卿

駐越南大使康達 獲提名亞太助卿

熱門新聞

「長賜輪」在超過72小時的搶救後，直至26日上午還是無力脫困。 (歐新社、美聯社）

最慘斷兩半？蘇伊士運河「長榮卡關」難救的步步危機

2021-03-26 08:00
木漿業者警告供應可能中斷，「衛生紙之亂」風險再上升。（路透）

全球塞船「衛生紙之亂」恐上演？木漿出貨拉警報

2021-03-25 01:20
長榮貨輪「長賜號」（Ever Given）23日擱淺在埃及蘇伊士運河，導致上百艘輪船大排長龍。Getty Images

長榮貨輪擱淺蘇伊士運河 船長曝：被它遮住視線

2021-03-25 07:34
2015年，時任美國國務卿柯瑞（左）在巴黎近郊勒布爾熱「聯合國氣候變化大會」場邊，與中國氣候變遷事務特別代表解振華（右）交談。美聯社

美中阿拉斯加互嗆後再度交鋒 各懷鬼胎

2021-03-22 11:28
事發當下，另一艘剛好在「Ever Given」身後的貨運船「Maersk Denver」上，有人拍下這艘長榮海運的貨運船卡住的畫面並上傳到Instagran。取材自Instagram

長榮貨櫃輪「卡」蘇伊士運河 轉彎時擱淺 雙向大阻塞

2021-03-23 21:00
俄羅斯一名男子被棕熊追趕。(影片截圖)

男講電話下一秒竟遭棕熊追趕 拔腿狂奔到對街

2021-03-21 16:56

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
WSJ曝華裔鞋王謝家華生前秘辛：砸錢養酒肉朋友

WSJ曝華裔鞋王謝家華生前秘辛：砸錢養酒肉朋友
長榮輪卡運河 「賠償為船東責任」日網友集體崩潰

長榮輪卡運河 「賠償為船東責任」日網友集體崩潰
紐約全面啟動「精益求精通行碼」 疫苗護照先試點

紐約全面啟動「精益求精通行碼」 疫苗護照先試點
紐約市房檢員寄信亞裔住戶 收件人寫「Ching Chong」

紐約市房檢員寄信亞裔住戶 收件人寫「Ching Chong」
涉疆議題延燒 中再制裁美加等國人員、機構

涉疆議題延燒 中再制裁美加等國人員、機構