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梅克爾自責決策失誤 德撤史上最嚴封鎖令

編譯中心／綜合25日電
梅克爾為「史上最嚴厲」封鎖措施向全民道歉。(歐新社)
梅克爾為「史上最嚴厲」封鎖措施向全民道歉。(歐新社)

德國先前宣布史上最嚴封鎖令，要求店家在復活節期間一律關閉，引發各界強烈批評，該措施發表僅一天，總理梅克爾即稱決策失誤，宣布撤回。

中新社報導，針對這項德媒形容為「史上最嚴厲」、且招致強烈反彈的措施，梅克爾表示，這是個錯誤，且完全是她本人的錯。她強調，錯誤必須得到改正，並請求全體民眾原諒。

因德國疫情仍持續反彈，梅克爾23日宣布了被稱為「復活節休息日」的措施，要求4月1日至5日復活節期間所有商店一律關閉，僅4月3日允許有條件開放食品超市和加油站；線下舉行的宗教活動亦被要求叫停。

對此，經濟界普遍批評決議規定模糊不清，難以執行。與梅克爾同屬執政的聯盟黨的內政部長澤霍費爾亦堅持認為複活節應當允許民眾前往教堂進行宗教活動。病毒學家齊澤克則坦言，5天的嚴厲封鎖時間太短，不會起到多大的效果。

在多重壓力下，梅克爾於24早間臨時召集各州州長舉行視頻會議，並達成了新的決議，取消了「復活節休息日」的設想。梅克爾對議涉及復活節的內容造成的不安和議論表達了「最深的遺憾」，「對此我請求所有公民的原諒」。

●法再封3省 恐遭英限制入境

此外，法國2019冠狀病毒疾病（COVID-19）第3波疫情嚴峻，政府24日表示，隆河省（Rhone）、歐伯省（Aube）和尼維瑞省（Nievre）多數商家都須暫停營業，居民也必須留在家中。此次防疫封鎖措施將擴及包括大城里昂（Lyon）在內的另外3區，先前大巴黎等16個地區已先實施第3波封鎖措施。

另據路透報導，南非和巴西變異病毒在法國流行，讓英國當局格外擔心；這兩種變異病毒傳染力可能更強。英國可能很快會將法國列入限制入境名單。

梅克爾為「史上最嚴厲」封鎖措施向全民道歉。(路透)
梅克爾為「史上最嚴厲」封鎖措施向全民道歉。(路透)

梅克爾 復活節 疫情

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