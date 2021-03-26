死亡人數破30萬 疫情僅次美 巴西總統仍高調慶生

(路透)

巴西衛生部24日通報，境內新冠肺炎 死亡數破30萬，僅次美國。巴西政府此時才宣布設立抗疫委員會，專家預測死亡數將繼續攀升。然而，總統波索納洛卻仍和數百名支持者切蛋糕慶祝66歲生日。

巴西24日有2244人病故，新增9萬504例確診，累計超過30萬人死亡、逾1222萬確診。巴西已成為確診數和死亡數第二高的國家，僅次美國。直至新冠肺炎疫情 已在巴西肆虐一年，波索納洛才宣布設立一個由各州州長參與、參議院議長巴奇哥協調的抗疫委員會。

然而，巴西病故數突破30萬之際，波索納洛卻仍和數百名支持者見面，切蛋糕慶祝66歲生日。

美聯社報導，波索納洛本月改變對疫苗的看法，但仍拒絕祭出防疫管制，還在重申他所倡議的「早期治療工具」。目前尚無科學證明有效的治療方法預防新冠肺炎。他說：「我該改變我的陳述嗎？該變得更容易受外界影響嗎？我該屈服嗎？該跟著大多數人做他們正在做的事嗎？如果我被說服做某些事，那麼我會去做。但現在我還沒被說服。我們該對抗病毒而非總統。」

●印度 驚現雙重突變新冠病毒

另據英國廣播公司報導，在印度發現「雙重突變」的新冠病毒變種。印度政府說，對從印度西部馬哈拉施特拉邦採集的樣本進行分析後發現，「攜帶E484Q和L452R基因突變的樣本比例有所增加。」據印度衛生部在一份聲明中說，「這種『雙重』突變帶來了免疫逃逸和增加的傳染性。」聲明否認病例數量的上升與突變有關。

●專家憂東京疫情急增 恐比第3波嚴重

東京新冠肺炎確診病例25日新增394例。日本現在正值賞櫻、歡送會與歡迎會、畢業旅行等時期，疫情有復燃傾向，專家憂心疫情會因變種病毒株導致疫情急遽擴大，比第3波還嚴重。