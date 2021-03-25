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疫苗之爭 歐盟收緊出口管制 英國態度放軟

編譯中心╱綜合24日電
歐洲聯盟加強新冠疫苗出口管控機制，以防止疫苗不公平地從歐盟單向輸出。(路透)
歐洲聯盟加強新冠疫苗出口管控機制，以防止疫苗不公平地從歐盟單向輸出。(路透)

歐盟加強新冠疫苗出口管控機制，以防止疫苗不公平地從歐盟單向輸出。法新社報導，歐盟這項措施可能限制疫苗出口至英國等國家，這些國家生產自己的部分疫苗，但不會反過來對歐盟輸出疫苗。

歐盟執委會主席范德賴恩表示：「因此歐盟執委會將在歐盟現行許可機制，納入互惠和比例原則。」歐盟委員會副主席東布羅夫斯基斯聲稱，此舉不是針對任何國家。

依照修改後的機制，在歐盟國家經營疫苗廠的公司必須申請輸出許可，由相關歐盟國家與執委會共同決定是否給予許可。

另外，金融時報引述歐盟官員報導，歐盟近日在檢查中，在義大利的廠房發現2900萬劑牛津疫苗存庫，若確認並非用於歐盟，準備阻止該批疫苗出口。

另據英國衛報報導，雖然目前英國和歐盟因疫苗鬧得甚不高興，但雙方仍有可能合作，包括共同分享阿斯利康位於荷蘭的疫苗廠房產品；英國官員也放軟口風希望緩解關係。

不過，報導質疑英國和歐盟是否需要進一步提高疫苗產能。英國現時已有超過四成民眾接種疫苗，進度已甚為理想。至於歐盟，目前有約一成民眾接種，區內尚有約7000萬劑疫苗，預計第二季會再收到3億劑。現在的問題並非是否有足夠疫苗，而是如何安排物流和接種，特別是隨着變種病毒令區內疫情再度惡化，多國將會或已經再度封城，惹來民憤，而大眾的矛頭都直指作為統籌成員國訂購和分發疫苗的歐盟。

路透24日援引兩名知情人士消息報導，在新增確診與死亡人數創今年新高後，印度已暫停出口印度血清研究所（SII）所生產的AZ疫苗，以滿足國內需求。

印度衛生部表示，發現新冠肺炎病毒的「雙突變體」，但目前尚不清楚是否新變種病毒導致當地或其他邦的疫情急升。

歐盟 疫苗 英國

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