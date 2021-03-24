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歐洲疫情再起 德國延後解封、英國重罰出國旅遊

編譯中心／綜合23日電
班克西最高價作品 致敬醫護 英國知名塗鴉藝術家班克西作品「扭轉情勢者」（GameChanger）23日以1675萬英鎊賣出，寫下班克西作品拍賣價新高紀錄，拍賣款將捐給英國國營的國民保健署工作人員。這幅黑白畫作上可以看到，一名小男孩手上拿著一個配戴口罩和帽子的護理師娃娃，而蜘蛛人和蝙蝠俠公仔被丟在一旁的字紙簍中。(Getty Images)
班克西最高價作品 致敬醫護 英國知名塗鴉藝術家班克西作品「扭轉情勢者」（GameChanger）23日以1675萬英鎊賣出，寫下班克西作品拍賣價新高紀錄，拍賣款將捐給英國國營的國民保健署工作人員。這幅黑白畫作上可以看到，一名小男孩手上拿著一個配戴口罩和帽子的護理師娃娃，而蜘蛛人和蝙蝠俠公仔被丟在一旁的字紙簍中。(Getty Images)

美歐新冠肺炎疫情再起，德國政府將防疫封鎖令延長至4月18日，並呼籲民眾復活節假期待在家中；法國也苦於應對新一波疫情，法國醫院聯盟主席瓦爾杜發出警告，若是政府未能遏止不斷激增的病例，醫院體系將於未來3周面對「前所未見的激烈衝擊」。

由於德國感染率驟升，總理梅克爾23日力促16個邦政府採取更嚴格的防疫措施，逆轉德國本月稍早敲定的28日起逐步重啟經濟計畫。梅克爾說，德國面臨新一波疫情，且英國新冠肺炎變種病毒主宰這一波疫情。

德國總理梅克爾宣布，再延長封鎖措施至4月中。（美聯社）
德國總理梅克爾宣布，再延長封鎖措施至4月中。（美聯社）

德國截至22日，過去一周每10萬人有107人確診，超出重症加護病房負荷門檻。德國央行表示，本季經濟可能大幅萎縮，原因是防疫措施重擊服務業，且營建業放緩。最新月報顯示，似乎央行不再預期經濟將在春季回升，也不再提新冠疫苗接種是經濟重啟的催化劑。

另據央廣報導，法國正面臨第三波疫情來襲，但是疫苗接種計畫推展緩慢，加上傳染力高的新變種病毒快速散播，迫使法國總統馬克宏提高遏止病毒的手段，對巴黎與北部省分實施長達1個月的管制措施。

法國政府疫情危機科學家顧問小組成員也說，若是政府目前措施無法減緩病毒散播，就必須施行更嚴厲的控制措施。法國22日通報新增1萬5792例確診，跟15日新增6471起相比，增加超過1倍。22日新增病逝者人數為343人，使得累計病逝人數達到9萬2621人，為全球第八高。

此外，路透報導，英國為了防止新冠肺炎疫情擴大，將重罰6月底前因為非必要理由出國的民眾，每人罰5000英鎊（約6897美元）。

消息一出，英國最大航空公司易捷（easyJet）、捷特二（Jet2）、世界最大包機航空公司途易（TUI）等股價23日早盤下挫3%-4%。

英國衛生大臣韓考克說，政府原定4月評估是否開放出國旅遊、最快5月17日開放的計畫不變，而且這項罰則已寫入法律。英國目前禁止民眾出國，但因工作、讀書等特定理由者除外。不過，由於歐洲疫情再起，英國5月17日開放出國旅遊的可能性愈來愈低。

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