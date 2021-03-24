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提振國內接種率…普亭打疫苗不給看 文在寅大方發影片

編譯中心／綜合23日電
現年68歲的總統文在寅已接種疫苗。(路透)
現年68歲的總統文在寅已接種疫苗。(路透)

儘管俄羅斯已生產3款國產新冠疫苗，當局正指望能提振國內進展有限的疫苗接種行動，克里姆林宮表示，總統普亭將在今晚接種疫苗，但不公開。

普亭昨宣布在23日接種疫苗，但不同於多位公開接種疫苗的各國元首，像是電視播出拜登注射輝瑞疫苗、烏克蘭總統澤倫斯基還脫掉襯衫接種，普亭則是關起門來做這件事。

克里姆林宮發言人說，現年68歲的普亭不願在鏡頭前注射疫苗。培斯科夫又說，普亭挑選3款國產疫苗之一注射，但不願具體說明是哪一款。俄羅斯的3款自製疫苗分別是「Sputnik-V」、EpiVacCorona與CoviVac，其中以Sputnik-V最受矚目。

另一方面，南韓今天開放年滿65歲以上民眾接種疫苗。現年68歲的總統文在寅與66歲夫人金正淑在早上9時抵達首爾市鐘路區衛生所接種疫苗。

從青瓦台提供的影片可看到，文在寅伉儷都穿著方便打針的短袖上衣搭配外套，在隨扈陪同下神情自若地完成體溫測量、身分確認、接種前預診等程序。韓聯社報導，在醫護人員要求下捲起袖子後，文在寅表示，醫護人員打針技術很好，「完全沒問題」。

青瓦台在考量6月11日至13日舉行的G7峰會日程後，排定這次文在寅夫婦接種日期。青瓦台發布這項決定時，也表示希望藉此消弭民眾對AZ疫苗的疑慮。

疫苗 普亭 文在寅

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