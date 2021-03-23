解封計畫急喊卡 梅克爾：變種病毒讓德陷新疫情

德國總理梅克爾19日宣布延長封城措施（包括關閉學校和商店）延長至2月14日，同時強制民眾搭乘大眾運輸系統和商店必須配戴口罩。（歐新社）

德國 總理梅克爾 今天表示，為了抑制境內第3波新冠疫情，封鎖管制實施日期將延至4月18日。她並呼籲民眾於復活節假期期間待在家中5天。

德國新冠確診病例暴增，梅克爾（Angela Merkel）為此徹夜與16邦的首長開會，翻轉本月稍早同意的逐步重啟經濟的計畫，改以強硬立場抗疫。

除了將關閉文化、休閒、體育設施等現有限制措施延長實施外，梅克爾和16個邦的首長也同意於4月1日到5日間實行更嚴格的封鎖措施。

這5天當中，商家幾乎全面停業，復活節假期期間的宗教活動改為線上進行，只有賣民生用品的雜貨店可以在4月3日周六這天營業。

梅克爾在宣布緊縮管制措施時表示，英國變種病毒 株已成德國境內主要病毒，這表示歐洲最大經濟體德國正處於「新的疫情中」。

梅克爾在柏林舉行的記者會中說：「基本來說，我們有新的病毒…它更致命、更具傳染性，傳染時間也更長。」

她說，「我們目前情勢非常嚴峻」，並補充道，德國現在正與時間賽跑，讓民眾接受疫苗注射抗疫。

德國這個月稍早開始審慎放寬限制措施，但傳染力更強的變種病毒株推升確診病例數量，引發再不重啟管制醫院就將不堪負荷的疑慮。

德國負責疾病管制及預防工作的羅伯特‧科赫研究所（Robert Koch Institute）表示，過去一周境內確診率為10萬分之107，高於加病房開始超載的10萬分之100門檻。而截至昨天為止，德國加護病房收治的COVID-19重症患者人數超過3000。

此外，羅伯特‧科赫研究所的資料今天顯示，德國新冠確診病例新增7485例，總計達267萬4710例；死亡患者新增250人，總數來到7萬4964人。