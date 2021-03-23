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歐盟英國又掀疫苗大戰 歐將禁止出口

編譯洪啟原、張君堯、李京倫／綜合22日電
歐盟聲言不排除禁止出口在區內生產的新冠疫苗。圖為比利時醫務人員在疫苗接種中心準備一劑疫苗劑量。（路透）
歐盟聲言不排除禁止出口在區內生產的新冠疫苗。圖為比利時醫務人員在疫苗接種中心準備一劑疫苗劑量。（路透）

歐盟英國間的新冠疫苗戰愈演愈烈。知情人士透露，歐盟準備停止向英國出口新冠疫苗與疫苗原料，對此英國首相強生本周可能與歐洲領導人通話，以擋下出口禁令。歐盟此舉可能導致英國疫苗接種計畫延後兩個月，並使雙方關係降至新低點。

彭博資訊報導，一位高階歐盟官員表示，歐盟將嚴審英國藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）把新冠疫苗出口至英國的授權，甚至可能拒絕這些出口授權，直到AZ履行對歐盟的疫苗交付義務。

這名官員指出，歐盟與AZ簽訂的新冠疫苗供應合約並未被充分履行，因此歐盟將把在境內製造的所有新冠疫苗和原料，留於供應歐洲。AZ預期本季供應3000萬劑新冠疫苗給歐盟，還不到原先承諾的一半。

英國國防大臣華勒斯21日表示，歐盟應允許AZ持續對英國出貨，並警告若歐盟企圖干擾出貨，將付出沉重代價。

英國首相強生本周可能與歐洲領導人通話，以擋下出口禁令。 （路透）
英國首相強生本周可能與歐洲領導人通話，以擋下出口禁令。 （路透）

英國金融時報報導，歐洲各國元首將在25日舉行視訊峰會，決定是否停止對英國出口新冠疫苗，而強生將在峰會前致電歐盟多國領袖，通話對象可能包括法國總統馬克宏、德國總理梅克爾等人，盼讓歐盟打消禁令念頭。

彭博取得的外交文件顯示，義、法等國都普遍支持新冠疫苗的出口禁令，愛爾蘭、比利時、荷蘭等國則主張歐盟須謹慎行事，並警告此舉對歐洲企業的影響。

歐洲原本龜速的疫苗施打進度預料會隨著疫苗陸續到貨而加快，歐盟官員表示，全歐有可能於7月前達成群體免疫。而英國衛報分析，歐盟的新冠疫苗出口禁令可能導致英國的疫苗接種計畫延長兩個月，迫使英國延長防疫措施，進而擾亂英國政府在夏季重啟經濟活動的計畫。

AZ疫苗引疑慮 部分國家棄用

此外，華盛頓郵報報導，AZ疫苗標榜不求營利，每劑僅4美元，約是其他新冠疫苗的五分之一，加上只需一般冰箱溫度即可儲放，本應大受歡迎，卻因疑似過度吹噓效果、引發血栓疑慮等原因，連連陷入窘境。

雖然歐盟、英國衛生單位和世衛組織都認為AZ疫苗安全有效，但仍一些國家已開始放棄買來的AZ疫苗。南非衛生部長21日宣布已賣出100萬劑AZ疫苗，供14個非洲國家分發。南非原本以AZ疫苗展開接種計畫，但AZ疫苗對南非變異病毒的效力讓人質疑之後，南非上月暫停接種；而疫苗採購量接近總人口三倍的紐西蘭，本月稍早也決定，國內疫苗接種只用輝瑞，其他廠牌的則捐給無法自行取得疫苗的國家。

疫苗 歐盟 英國

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