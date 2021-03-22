歐洲第3波疫情告急 歐盟峰會改視訊舉行

第三波疫情在歐洲加速傳播，歐洲理事會主席米歇爾（圖）決定，將歐盟峰會改以視訊方式舉行。（路透）

第三波疫情 在歐洲加速傳播，義大利單日增添300人病亡；法國三分之一人口重返封鎖狀態，加護病房重症患者創新高；德國 考慮強制隔離、篩檢返國人士。與此同時，原定25和26日在布魯塞爾舉行的歐盟峰會，將改以視訊方式因應。

歐洲理事會主席米歇爾發言人今天宣布消息。歐洲理事會主席米歇爾負責主辦歐盟領導人定期會議，在成員國確診激增，決定將峰會改採視訊方式舉行。這次峰會規畫討論幾個敏感主題，包括與俄羅斯和土耳其關係惡化，以及歐盟因應疫情大流行措施混亂。

自疫情爆發以來，歐盟各會員國領導人只舉行過幾次當面會晤，最引人注目的是7月舉行為期4天的馬拉松式會談，目的是對歐盟7500億歐元振興計畫達成共識。

被列為高風險區域米蘭居民，21日不滿學生被迫遠距上課，上街抗議。（歐新社）

義大利單日300人不治

疫情方面，義大利21日新增2萬159例確診、300人染疫不治，該國至今累計有10萬4942人染疫病亡，在歐洲各國排名第2多。

在法國，各地醫院加護病房的染疫重症患者新增66人，總數達4353人，創今年新高；新增染疫人數也穩定成長，20日增加3萬5327確診、185人不治。

全法近三分之一人口21日進入為期1個月的防疫封鎖狀態，許多人對這項旨在遏止疫情擴散的最新限制感到疲乏和困惑。此外，新一輪措施不如去年春天和11月的封城嚴苛，讓人擔心可能會成效不彰。

德國擬強制隔離返國者

德國政府正在考慮要求所有返國人士接受隔離和強制篩檢新冠病毒。目前德國的感染率已超越當局認為醫院能承擔的極限。

此外，根據德國政府備忘錄，在德國對抗第3波疫情之際，數個邦打算把防疫限制令延長至4月；中央社引述法新社報導，總理梅克爾明天與區域領袖會面時，會以這份備忘錄為會議基礎。

英國 防大臣籲暫緩海外旅遊

英國官方數據顯示，今天通報的染疫死亡數只有33人，這是去年10月5日以來的單日最低數據，且低於今年1月和2月疫情高峰期間，當時經常單日通報逾1000人病亡。此外，新增確診數為5312例。

此外，英國目前有五成成年人已接種至少一劑新冠疫苗，但國防大臣華勒斯今天表示，民眾現在預訂今夏海外旅遊行程恐怕太早，英國必須防止民眾度假返國卻帶回變異病毒的情況。

目前英國禁止海外度假。根據英國政府4階段防疫藍圖，最早可以在5月17日恢復海外渡假。