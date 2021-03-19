「好處大於風險」 歐盟肯定AZ疫苗安全 法義恢復施打

歐盟藥品管理局表示，在對血栓的報導進行調查之後，仍堅信阿斯特捷利康疫苗安全有效，好處大於風險，法國及義大利將恢復接種。(歐新社)

歐盟 藥品管理局（EMA）18日表示，在對血栓的報導進行調查之後，仍堅信阿斯特捷利康的AZ疫苗 安全有效，好處大於風險。歐盟宣布消息後，法國、義大利 將從19日下午起恢復施打AZ疫苗。

中央社報導，接種AZ疫苗後產生血栓的消息傳出後，已促使十幾個國家中止使用此一疫苗。

歐盟藥品管理局執行主任庫克表示，在針對30個罕見血栓情況進行調查時，EMA無法明確排除血栓事件與疫苗之間的關聯。

但是她在一項簡報中表示，審查的「明確」結論是，疫苗「在保護人們免於受到和新冠病毒有關的死亡或住院風險方面，好處勝過可能的風險。」

庫克指出，EMA將更新其指南，在病患手冊和醫療專業人員資訊中列入潛在風險的說明。庫克說：「這是一種安全有效的疫苗。」

報導說，法國總理卡斯特克斯說，法國將從19日下午起恢復施打阿斯特捷利康的AZ疫苗，他將是接種者之一。

法國15日暫停使用AZ疫苗後，卡斯特克斯表示衛生監管機構將在19日更新其建議。

卡斯特克斯在記者會上指出：「我將接種這劑疫苗，以顯示我們可以對它具有十足的信心。」

據報導，義大利總理德拉吉表示，在歐盟藥品管理局宣布AZ疫苗安全後，義國將在19日恢復施打AZ疫苗。

在傳出AZ疫苗與發生血栓現象有關而引發關切後，義大利15日暫停使用AZ疫苗，做為預防措施。

德拉吉在一份聲明中說：「明天將恢復AZ疫苗的施打。政府的優先要務仍是盡快進行盡可能多的疫苗接種。」

另據香港電台報導，英國面對疫苗供應問題，報導指由印度血清研究所負責生產的數以百萬劑阿斯特捷利康藥廠與牛津大學合作研發的疫苗，交付要推遲四星期。

英國國民保健服務去信地方衛生組織，警告下月疫苗供應可能受影響。衛生部就說，可以如期在7月底前，為所有成年人接種首劑疫苗。衛生大臣說，下月15日前為所有50歲以上人士注射首劑疫苗的目標，可以提前達成。