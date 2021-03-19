日首都圈緊急狀態21日解除 推「5支柱」防疫情復燃

日本首相菅義偉宣布，東京都等首都圈1都3縣預計21日解除緊急狀態。(美聯社)

共同社報導，日本首相菅義偉 在18日眾議院會議表示，首都圈東京、埼玉、千葉和神奈川緊急狀態將於21日解除；為避免疫情 復燃，菅義偉還提出防疫 「5支柱」對策。

菅義偉針對發布緊急事態的效果表示，透過限制餐飲業營業時間等措施，新冠肺炎新增病例減少八成。

日本政府指出，解除緊急事態後將加強餐飲業防疫和變種病毒、擴大檢測、推動疫苗接種和充實醫療體系資源等措施防止疫情再度蔓延。

另據中央社報導，菅義偉表示，將解除首都圈1都3縣緊急事態宣言，是因為新增確診病例、病床使用率等的指標都符合防疫標準。

他說，內閣官房所整理的資料顯示，截至本月17日，首都圈1都3縣的病床使用率低於40%，已達到解除宣言標準的「階段3」。雖然東京都與埼玉縣的新增確診病例有微增的情形，但疫情仍獲得控制。

為防止在緊急事態宣言解除後疫情復燃，菅義偉提出「5支柱」防疫對策，這包括1.餐飲店的對策、2.加強監視變種病毒對策、3.加強核糖核酸（PCR）檢查、4.推動安全且迅速的疫苗接種、5.充實醫療體制。

有關餐飲店的防疫對策，緊急事態宣言實施期限，政府要求首都圈1都3縣的餐飲店提早打烊的時間是「晚上8時」，但緊急事態宣言解除後，將鬆綁為「晚上9時」。配合提早打烊的餐飲店平均每一家店鋪可獲政府4萬日圓（約368美元）的補助。

此外，3月底是日本財會年度將結束的時期，聚餐的情況多，日本政府將透過社群網站等呼籲民眾聚餐人數控制在4人以內。