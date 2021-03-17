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巴西聖保羅2分鐘1人染疫死 以色列最快4月免戴口罩

編譯中心╱綜合16日電
巴西最富庶的聖保羅州16日新增679人死亡，創下大流行以來單日新高，相當於每2分鐘1人死亡。(歐新社)
巴西最富庶的聖保羅州16日新增679人死亡，創下大流行以來單日新高，相當於每2分鐘1人死亡。(歐新社)

巴西新冠肺炎疫情惡化，最富庶的聖保羅州今天新增679人死亡，創下大流行以來單日新高，相當於每2分鐘1人死亡；歐洲疫情也升溫，已累計超過90萬，是全球染疫死亡人數最多的地區；而全球疫苗接種率第一的以色列，則有望4月起摘除口罩。

迄今聖保羅州已有6萬4902人死於新型冠狀病毒。聖保羅州副州長賈西亞（Rodrigo Garcia）今天說，州長多利亞（João Doria）不排除宣布封城。不過即將上任的新衛生部長奎洛加（Marcelo Queiroga）與現任衛生部長帕祖耶洛（Eduardo Pazuello）今天在首都發言時都沒有提及封城。

巴西新聞網站G1和環球電視台調查指出，至少75名染疫或疑似染疫的聖保羅州民在排隊等候加護病房期間死亡。聖保羅州醫療衛生系統崩潰也影響首府聖保羅市的私人醫療院所，目前私人醫院已經爆滿，轉而求助於公保系統的床位。

專家警告系統崩潰的可能性，如果目前大流行的進展速度保持不變，聖保羅州的醫療衛生系統可能在4月初崩潰。

而全球疫苗接種率第一的以色列，有望自4月起允許在戶外無需佩戴口罩。截至13日，以色列約930萬人口中，已有59.3%的人完成一劑以上的接種。

據悉，以色列衛生部門擬向完成疫苗接種或染疫痊癒的人發放由以色列政府頒發的證明「Green Pass」，並允許持有該證明的人海外旅行。

同時，以色列通過三輪放寬封鎖措施，恢復了大部分商業、公共設施的運營，夜店和酒吧等也將於本月21日起恢復營業。

●歐洲疫情升溫 超過90萬死

根據各國官方數據，歐洲各國新冠致死的人數截至今天累計超過90萬。歐洲是全球染疫死亡人數最多的地區，英國則是歐洲地區疫情最嚴重國家，累計12萬5580人染疫致死，確診病例423萬3527例；其次是義大利10萬2499人死亡，323萬8394例確診；俄羅斯9萬2937人死亡，440萬9438例確診；法國9萬788人死亡，407萬8133例確診；德國7 萬3656人死亡，258萬1329例確診。

亞洲部分，菲律賓疫情持續升溫，多位政府官員確診或展開自我隔離。印度16日新增2萬4492起確診病例，這是印度連續第6天新增確診病例數突破2萬例。柬埔寨15日單日新增105例確診病例，寫下單日新增確診紀錄新高。日本首度出現民眾死於新冠變異病毒株的案例，死者是神奈川縣境內2名男性，分別為50多歲與70多歲。

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