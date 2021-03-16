6國批疫苗分配「有巨大鴻溝」 歐盟25日將會議磋商

圖為3月13日，法國尼斯一間疫苗注射中心，多瓶已用畢的疫苗。（路透）

新冠疫苗 接種工作在全球開展，歐盟 因接種進度遲緩而讓成員國相當不滿。歐洲六國總理日前聯合致函歐盟領袖，敦促歐盟儘快就疫苗分配問題再次進行討論。路透報導，米歇爾已計畫在3月25、26日舉行領導人會議討論。

奧地利、捷克、斯洛維尼亞、保加利亞、拉脫維亞及克羅埃西亞總理，13日發信給歐盟執委會主席范德賴恩和歐洲理事會主席米歇爾，抱怨成員國在疫苗分配上出現「巨大鴻溝」，並表示如果不遵守這項原則，「有些國家很快就能達到群體免疫，有些國家卻遠遠落後」。

對此，歐盟執委會聲明回應，歐盟是依據每個成員國的人口比例並參照流行病學資料進行疫苗分配。

屢批俄疫苗外交 歐盟私下洽購

此外，歐盟雖然多次公開批評俄羅斯推行「疫苗外交」，目標要分化西方，但私下卻考慮購買俄製Sputnik-V疫苗，被批評「口是心非」。路透報導，歐盟官員消息指出，歐盟多國政府正考慮與Sputnik-V開發商洽談，後者也將在四個歐盟國家的廠房生產疫苗。

歐盟內部對於俄製疫苗的態度分歧，早前已有部分國家自行達成購買協議，而對俄立場為溫和的義大利 則一直推動購入俄製疫苗。本月稍早，義大利代表就在歐盟外交官會議上呼籲歐盟擴大疫苗供應源，包括俄製疫苗。義大利衛生部長斯佩蘭扎早前也表示：「如果一款疫苗有效，並且監管機構認為是安全的，我對於它的國籍沒什麼興趣。義大利準備好和俄羅斯合作了。」

人均感染率全球第2高 愛沙尼亞總理確診

此外，愛沙尼亞的新冠肺炎人均感染率為全球第2高，總理卡拉斯15日說，她也驗出陽性反應，但目前感覺不錯，將透過網路繼續履行職務。愛沙尼亞面臨病床與醫護人員短缺問題，由於醫療保健系統不堪負荷，政府上週宣布部分地區封城。中央社引述法新社根據官方數據所做的統計顯示，過去14天來，愛沙尼亞目前每10萬人有1448人確診，感染率為繼捷克之後全球第2高。

巴西新增確診、死亡數超越美國 衛生部長換人

此外，巴西新冠肺炎疫情迅速惡化，巴西總統波索納洛被指抗疫不力，決定拿衛生部長帕祖耶洛當擋箭牌，予以撤職，由巴西心臟病學會主席奎洛加接任，成為波索納洛政府的第4位衛生部長。根據世衛組織，巴西是全球確診病例和死亡總數第2高國家，僅次於美國。而過去24小時，巴西的新增病例與死亡人數也超越美國，巴西新增病例4萬3812例，死亡人數1127人；美國新增病例3萬8034例，死亡人數572人。