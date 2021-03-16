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美國限制原料出口 印度藥廠預警：疫苗將停產

編譯中心／綜合15日電
印度兩家主要疫苗生產商表示，全球疫苗生產正受到美國出口控制的威脅，質疑美國為了自保而扣起生產疫苗所需的原材料，呼籲國際介入。圖為美國總統拜登2月19日在密歇根州參觀疫苗廠。（路透）
印度兩家主要疫苗生產商表示，全球疫苗生產正受到美國出口控制的威脅，質疑美國為了自保而扣起生產疫苗所需的原材料，呼籲國際介入。圖為美國總統拜登2月19日在密歇根州參觀疫苗廠。（路透）

美日印澳領導人日前舉行「四方安全對話」（Quad）峰會，同意出資協助印度生產新冠疫苗並分發各亞太地區國家。不過，印度兩間主要疫苗生產商的負責人表示，美國為保障疫苗本土供應，限制原料出口，嚴重阻礙他國疫苗生產。

金融時報報導，印度疫苗生產商Biological E總裁達特拉表示，美國疫苗原材料供應商說，在美國政府動用「國防生產法」阻止材料出口後，將導致無法應付外國客戶的訂單。Biological E負責生產嬌生疫苗，預計明年底前生產最少10億劑給世衛，不過現在各原料缺乏，部分疫苗工廠可能要在數天內停產，直言疫苗供應將面臨「巨大困難」。

全球最大疫苗生產商「印度血清研究所」，總裁普納瓦拉早前也警告，「國防生產法」將損害全球接種工作。

美國總統拜登就任後動用「國防生產法」，增加美國疫苗產量，近日還增購1億劑嬌生疫苗，訂購疫苗總量已超出全美成年人口的接種需求。不過，美國近日還是拒絕向鄰國墨西哥和盟友歐盟提供疫苗，引來多國不滿。

世衛秘書長譚德塞日前也警告，疫苗原材料供應短缺將影響全球共同抗疫，他批評部分國家實施出口限制，只會將民眾生命置於危險之中，呼籲各國不要採取類似措施。

白宮發言人此前表示，美國會積極關注全球疫苗生產分配問題。拜登就任後，美國也加入世衛主導的「新冠疫苗保障機制」（COVAX），不過至今沒有承諾向該計畫提供的疫苗劑量。

達特拉表示，希望在「四方安全對話」首次峰會後，疫苗原料供應情况會有改善。四國在峰會上同意資助生產和分發新冠疫苗，於明年底前生產達10億劑疫苗，並向區內國家分發，當中以印度為生產基地、美國提供技術，日本和美國提供資金，而澳洲負責物流。

疫苗 美國 印度

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