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新加坡放寬限制 已接種者可經「旅遊走廊」入境

編譯中心／綜合12日電
新加坡疫情保持穩定，下半年可望實施「旅遊廊道」，適用來自中、低感染風險地方且已接種疫苗的旅客。（路透）
新加坡疫情保持穩定，下半年可望實施「旅遊廊道」，適用來自中、低感染風險地方且已接種疫苗的旅客。（路透）

新加坡下半年可望實施「旅遊走廊」，適用來自中、低感染風險地方且已接種疫苗的旅客。此外，歐盟正推動於6月實施「疫苗護照」計畫，法國12日起率先對英國等7個國家放寬限制，旅客只要持有病毒檢測陰性證明便可入境，無須隔離。

新加坡疫情保持穩定，交通部長王乙康透露，可望於今年下半年實施「旅遊走廊」（travel corridors），適用來自中、低感染風險地方的旅客。新加坡已逐步開放邊境，包括單向解除來自台灣、澳洲、汶萊、紐西蘭、中國旅客的入境限制。新加坡逐步開放邊境的作法還包括實施「安全隔離通道」計畫，允許來自所有國家商務、官方及高經濟價值旅客到新加坡「面對面」交流，最長可停留14天。

關於航空旅遊泡泡，王乙康指出，這類安排需要互惠。他也說，新加坡已單邊向疫情獲得控制的國家及地區開放邊境，並未因此造成社區感染。

法國文化工作者和藝術家12日在奧德翁劇院懸掛著標語和旗幟，抗議政府繼續關閉劇院和...
法國文化工作者和藝術家12日在奧德翁劇院懸掛著標語和旗幟，抗議政府繼續關閉劇院和博物館。（路透）

法解除7國旅客限制

另外，為防範變種病毒，法國總統馬克宏5周前對歐盟以外國家實施旅遊限制，12日起對部分國家放寬入境條件，來自英國、澳洲、紐西蘭、南韓、以色列、日本和新加坡的旅客，只要持有抵達前72小時的新冠病毒檢測陰性證明，便可不受檢疫限制。不過，英國威爾斯首席部長馬克德雷克福特認為，現在放寬旅遊限制為時尚早，擔心病毒會再次由旅客傳入英國。

不過，法國疫情目前依然嚴峻，12日新增2萬5229例、316人不治，累計新冠確診病例突破400萬例，死亡病例突破9萬例。當天重症患者再度突破4000人。這是去年11月以來法國重症患者再度突破4000人，重症病房面臨更大壓力，馬克宏正考慮採取措施應對，並不排除在巴黎大區實施周末「封城」甚至全面「封城」。 

亞洲方面，日本首都圈1都3縣「有持續增加的跡象」，是否解除「緊急事態宣言」，要聽取專家意見再判斷。印度各省逐步解除防疫管制措施，由於管理者沒有做好把關工作，印度多個省最近的確診病例都有上升趨勢，可能迎來第二波疫情。

此外，義大利總理德拉吉12日表示，必須採取行動限制新冠肺炎死亡人數。義國病歿人數在8日突破10萬大關，成為歐洲第2個死亡人數超過10萬的國家。

義大利總理德拉吉12日造訪一處疫苗接種中心並發表談話。（路透）
義大利總理德拉吉12日造訪一處疫苗接種中心並發表談話。（路透）

新加坡 疫情 英國

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