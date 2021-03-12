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瑞典王室再染疫 女王儲夫婦確診

編譯中心╱綜合11日電
瑞典女王儲維多利亞公主（左）與丈夫丹尼爾親王（右）感染新冠病毒。(路透)
瑞典女王儲維多利亞公主（左）與丈夫丹尼爾親王（右）感染新冠病毒。(路透)

瑞典王室證實，女王儲維多利亞公主（Princess Victoria）與丈夫丹尼爾親王（Prince Daniel）感染新冠病毒，目前正接受隔離。國際護理協表示，全球至少有3000名護理師染疫喪命，警告恐釀醫護人員大規模出走。

瑞典王室今天發聲明，現年43歲的維多利亞公主與丹尼爾親王都出現輕微病徵，但情況良好，並與一對兒女接受隔離。這是繼維多利亞公主的胞弟、菲立普王子（Prince Carl Philip）及妻子赫兒維斯特王妃（Princess Sofia Hellqvist）之後，再有瑞典王室成員感染。

國王卡爾16世古斯塔夫(Carl XVI Gustaf)及王后西維亞(Queen Silvia)則已經接種疫苗。瑞典目前在超過1.3萬人死於疫情，人均死亡率雖然高於其他北歐國家，但比多個採取封城措施的歐洲國家為低。

法國外交部同日指，外長勒德里安（Jean-Yves Le Drian）曾接觸一名確診的家庭成員，因此在家展開自我隔離。衛生部長韋朗（Olivier Veran）則表示，大巴黎地區的疫情令人憂慮。

此外，在新冠疫情周年之際，全球至少有3000名護理師染疫喪命，國際護理協會表示，病歿的護理師人數僅來自60國的數據，總人數可能遠遠被低估。

國際護理協會執行長卡頓(Howard Catton)說，護理師在疫情期間經歷了「重大創傷」，恐引發這個行業大規模出走，最快從2021年下半年開始，全球護理師不足的缺口可能惡化到將近1300萬人。

瑞典 疫情 封城

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