打AZ疫苗發生血栓 歐再3國叫停 法西繼續

丹麥出現AZ疫苗接種者出現嚴重血栓病例，官方暫停施打疫苗。(Getty Images)

歐洲相繼出現民眾接種阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗 後出現嚴重血栓，丹麥、挪威及冰島都在今天宣布暫停使用AZ疫苗，不過法國、西班牙表示會繼續使用，歐盟 藥品管理局也緊急發出聲明打消大眾疑慮，稱目前尚無已知的相關健康風險。

丹麥衛生當局發表聲明表示，在採取這項措施前曾有報導指出，AZ疫苗接種患者中出現嚴重血栓病例。但衛生當局也謹慎補述說，這支疫苗及血栓間的關聯目前尚無定論。

奧地利8日宣布，已暫停使用一批AZ疫苗，因為國內1名49歲護士在接受抗疫注射後數日死於「嚴重凝血問題」。

另4個歐洲國家也已暫停使用這批AZ疫苗，包括愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛和盧森堡。這批疫苗已運至17個歐洲國家，一共100萬劑。

歐盟藥品管理局（EMA）表示，截至3月9日，歐洲經濟區接種疫苗的逾300萬人中，已通報22起血栓病例。

法國衛生部長韋朗（Olivier Veran）表示，當地衛生部門與歐盟相關部門都認為沒有叫停AZ疫苗的理由，指該款疫苗利多於弊。西班牙衛生部長德瑞亞絲（Carolina Darias）指出，境內尚未記錄到任何AZ疫苗相關血栓病例，將繼續施打這支疫苗。

另外歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）表示，美國強生公司（Johnson & Johnson）的單劑式疫苗獲歐洲藥品管理局（EMA）正面評價後，歐盟正式批准疫苗在區內使用。她指市場上會有更多安全而有效的疫苗供應。

連同強生疫苗在內，EMA已經批准使用四款疫苗，其餘包括輝瑞 （Pfizer）、莫德納（Moderna）及AZ，並建議18歲以上人士接種。

美國輝瑞藥廠與德國生技公司BioNTech今天發布最新數據，他們研發的疫苗對預防新冠有症狀感染的保護力達97%，比先前研究所得數據還高。這是根據以色列全國疫苗接種計畫所提供今年1月17日至3 月6日的資料。他們還發現，自家疫苗對無症狀感染的保護力達到94%。

以色列去年12月開始施打疫苗，目前接種進度領先全球，全國約900萬人口已有約40%接種完畢，接近400萬人已注射建議的2劑輝瑞/ BioNTech疫苗，另500多萬人則已注射一劑。