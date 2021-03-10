日媒：東京奧運不開放海外觀眾 開幕式「閉門」舉行

共同社報導，日本政府考量到國人對疫情的顧慮，已決定今夏舉行的東京奧運會和帕運會將不開放海外觀眾觀賽。（路透）

已延遲一年的東京奧運 會，是否開放海外觀眾進場觀賽，被受各界關注。國際奧林匹克委員會（IOC）8日表示，將在3月底決定是否開放。不過日本 共同社今天報導，日本政府考量到國人對新冠疫情 的顧慮，已決定東奧和帕運會將不開放海外觀眾觀賽，開幕式也將閉門舉行。

日本共同社引述知情官員報導，日本政府做出結論，認為東京奧運無法開放海外運動迷前來觀賽，因為日本大眾對於疫情仍有疑慮，加上許多國家出現傳染力更強的變種病毒。

共同社還說，東奧開幕式也將在沒有現場觀眾的情況下舉行。報導引述官員表示：「組織委員會已決定，在東北部福島縣舉行的開幕式有必要閉門舉行，只開放參賽者和受邀人士參加，以避免疫情期間出現大量群眾聚集。」

日本「讀賣新聞」先前的民調顯示，多數日本人不希望開放外國觀眾進場觀賽，擔心大量湧入的國際旅客可能會引發另一波感染高峰。民調顯示，有77%的受訪者反對開放，僅18%贊成。

此外，日媒昨報導，本月底奧運聖火傳遞前的點燃儀式可能不開放觀禮，但聖火傳遞沿途，民眾仍可參與。報導提到，3月25日於福島縣舉行的聖火點燃儀式，原本預計開放3000人觀禮，但現在出於擔心群眾聚集，計畫可能生變。

東京奧運組委會對於聖火傳遞制訂了嚴格的防疫措施，包括觀眾必須強制戴口罩，沿途嚴格禁止歡呼，「以掌聲和發送的物品，替代喊叫和歡呼，來為（聖火傳遞）打氣」；此外，民眾僅可在聖火經過住家附近時參與，且要避免群聚；如果現場過於擁擠，部分路段的聖火傳遞可能因此取消。

各方一直質疑東京奧運究竟能不能在這個夏天安全舉辦，東奧組委會不斷試著破除疑慮，推出寫有各種防疫對策的指南手冊。

今年東京奧運預定於7月23日到8月8日登場，帕拉林匹克運動會則預計在8月24日到9 月5日舉行。