捷克疫苗接種推不動 指控「俄網軍散布假新聞」

捷克感染率全球最高，但假新聞充斥讓疫苗計畫推不動，成為歐洲疫苗接種最不踴躍的國家之一。（路透）

全球新冠病毒疫情未歇，雖然美國 出現趨緩跡象，但歐洲國家仍嚴峻。捷克的感染率高居全球之冠，但境內關於疫苗 的假訊息充斥、政府反應遲鈍，嚴重阻礙疫苗計畫進行；義大利 病歿人數破10萬人，境內由於變種病毒傳播，導致新一波疫情爆發。

中央社引述法新社報導，從偽科學影片解釋疫苗如何「改變你的DNA」，乃至報導聲稱年長者施打疫苗後暴斃，捷克的社群媒體、通訊軟體與郵件充斥著假新聞和不實資訊。

客戶包括美國國務院的「語義視野」創辦人兼執行長弗拉貝（Frantisek Vrabel）說：「捷克讀者暴露在有關輝瑞疫苗的謊言量，是美國讀者的25倍。」「語義視野」根據網路上所使用的語言模式來找出潛在不實資訊，並觀察到捷克境內有大約5000個不實資訊來源。

另個由數百志工組成、追蹤假新聞散播者的組織「捷克精靈」說：「長年以來，捷克的假新聞主要受到移民掌控。」弗拉貝和卡圖斯都認為，捷克境內大多數的假新聞大多來自俄羅斯網軍，在新聞中極力吹捧俄製疫苗，終極目的是要「撕裂西方社會結構」。

捷克過去兩周，每10萬人就有1570人確診、23人病故，感染率與死亡率分居全球第一與第二。但民調顯示，捷克是歐洲疫苗接種最不踴躍的國家之一；對於網路上的反疫苗宣傳，也不見當局採取行動。

義大利感染人數再度激增，米蘭所屬的最富裕、人口最密集的倫巴底大區收緊防疫措施，圖為街上一家關閉餐館。（路透）

義病歿數破10萬 總理：情勢再惡化

義大利8日新增318人病歿，使得染疫病故人數突破10萬大關，來到10萬103人；成為全球第7個達到此數據的國家，在此之前是美國、巴西、墨西哥、印度、俄羅斯與英國。

路透報導，義大利上周感染人數比前一周高出23%，衛生官員警告，傳染力更強的英國變種病毒株正在境內傳播，導致新一波感染人數飆升。

總理德拉吉坦言情勢更加惡化，但表示政府正「大舉加快」疫苗接種計畫。截至8日，擁有6000萬人口的義大利僅165萬人打完兩劑疫苗；當局正考慮改變疫苗策略，優先讓多數人打第一劑，而不是儲備第2劑。

芬蘭研發鼻噴式新冠疫苗

新華社報導，芬蘭赫爾辛基大學8日公布，芬蘭研究人員研發出一款鼻噴式新冠肺炎疫苗，計畫幾個月內展開臨床試驗。研究人員表示，由於新冠病毒可通過呼吸系統傳播，鼻腔給藥可能在人體中引起比肌肉注射更廣泛的免疫反應。研發團隊負責人說，已有一些國家表示可提供融資，以確保可以提前使用該疫苗。

澳衛生部長接種後疑染疫

澳洲衛生部長辦公室今天表示，部長韓特兩天前施打疫苗，因出現疑似染疫症狀入院治療，可望全然康復。韓特昨在推特發文表示，他在周末注射牛津疫苗。

部長辦公室說，韓特留院觀察，並正在施打抗生素與點滴，但並未詳述他的症狀，或說他何時住進醫院。部長辦公室發表聲明說：「他的病情與施打疫苗無關。」