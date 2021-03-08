朝疫後生活邁進！以色列餐館酒吧復業 英國中小學復課

巴拉圭民眾5日發動暴力街頭抗爭，抗議政府抗疫不力，當局6日宣布改組內閣，平息眾怒。此外，德國「畫報」的民調顯示，總理梅克爾的保守派執政聯盟支持度來到32%，是1年低點；畫報指出：「這次的下滑有諸多因素，全都和疫情 有關。」

巴拉圭截至目前累計病例共16萬6969起、死亡人數3294人。總統阿布鐸6日宣布改組內閣，將為衛生、教育、女性事務、民政等部會指派新人選。衛生部長眾5日已請辭。

巴拉圭人民不滿個人防護配備和其他抗疫裝備短缺，以及醫護系統崩潰等情形。數以千計的抗議者眾5日晚發生暴動，洗劫商家、放火燒車，並與警方爆發衝突。醫院人員表示共有21人受傷。

巴拉圭正在等待500萬劑疫苗 ，以供國內逾700萬人口接種。目前為止，巴拉圭只收到4000劑預計用於加護病房人員的俄國疫苗。

全球疫情部分，以色列已有40%人口已完成兩劑疫苗的接種，7日朝後疫情正常生活再邁出一步，餐館、酒吧和咖啡館對已接種疫苗的「綠色護照」持有者開放。

英國 的中小學則將在8日復課，首相強生說，這是英國邁向「正常化」的第一步。英國國民保健署（NHS）人員已經為全國超過1800萬人接種疫苗，意味著超過1/3的成年人已接種。

委內瑞拉總統接種俄疫苗

委內瑞拉國家電視台6日報導，總統馬杜洛與第一夫人佛羅雷斯已經接受俄羅斯「Sputnik-V」疫苗第一劑施打。同時，委內瑞拉的第二批疫苗也到貨。

委內瑞拉同日總計14萬1356人染疫，1371人不治，數字遠低於南美洲其他國家。許多反對派政治人物與醫療人員都懷疑這項統計數據，說由於缺乏檢測，實際數字可能遠高於此。

防疫疲勞？東京鬧區周末湧人潮

日本東京7日新增237例確診。日媒報導，6日是日本政府決定延長首都圈「緊急事態宣言」後的第一個周末，可能因為天氣變暖，市區出現不少人潮；有民眾認為，「大家都變得不再忍耐」，降低對疫情的警戒。

此外，北海道6日首度發現9例疑似變異病毒，7日又再發現4例，2天已累計13例。由於變異病毒被認為易於傳染，讓北海道札幌市政府相關人員不敢掉以輕心。