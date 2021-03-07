不滿當局抗疫政策！巴拉圭首都暴動 瑞典、奧地利也街頭抗議

巴拉圭政府因為防疫不力，造成民怨沸騰且衛生部長引咎辭職，5日晚間大批抗議民眾走上街頭引發暴動且跟警方爆發激烈衝突，首都亞松森淪為戰場，場面相當混亂。（歐新社）

南美洲巴拉圭政府因為防疫 不力，造成民怨沸騰且衛生部長引咎辭職，5日晚間有上百抗議民眾走上首都亞松森街頭，與警方爆發激烈衝突，場面相當混亂。而瑞典斯德哥爾摩、奧地利維也納6日則有民眾示威反對政府防疫措施。

巴拉圭新增確診病例數創紀錄，單日新增1501例確診，22人死亡，加上全國的醫療院所瀕臨崩潰，引發民眾暴動，要求總統阿布鐸下台。亞松森市中心變成戰場，示威群眾搗毀安全圍籬、焚毀路障並向員警仍擲石塊，安全部隊則朝民眾發射橡膠子彈和催淚瓦斯。約有20人受傷。

瑞典斯德哥爾摩6日有百餘名民眾上街反對政府防疫措施，與警方發生衝突。（歐新社）

瑞典斯德哥爾摩6日下午2時開始名為「千人遊行 」（Tusenmannamarschen）的示威遊行，以「自由」、「真相」為號召，上百名帶著各式標語的民眾上街抗議防疫限制。警方隨即以遊行超過8人集結、違反防疫限制為由，要求遊行民眾解散。警方表示，這場遊行並沒有申請許可，但主辦人拒絕與警方對話。民眾拒絕離開，又往國王花園前進，警民雙方在金橋上發生較大規模衝突。據瑞典媒體報導，遊行發起組織「自由瑞典跟」極右派有關連。

維也納6日也有數千人走上街頭，抗議新一波新冠疫情 防疫限制。奧地利警方表示，有幾人因違反公共秩序法與防疫規定被逮捕。奧地利封鎖令上個月鬆綁，學校復課，商店、博物館重開；但餐廳、咖啡館關閉，學童也必須接受篩檢才能參與面授課程。數千示威者6日舉著牌子、高喊口號，要求奧地利總理庫爾茨下台。抗議群眾對媒體也有明顯敵意，以「說謊媒體」嗆聲。

巴西疫情失控 總統竟要民眾別抱怨

巴西的疫情嚴峻且持續惡化、病死人數已超過26萬，但總統波索納洛竟要民眾別再抱怨，引發反感。英國「衛報」報導，巴西單日平均病故人數已超越美國。但波索納洛昨天卻在中西部的戈亞斯州對支持者說：「別再大驚小怪跟嘀嘀咕咕了，你們還要哭多久？」戈亞斯州有近9000人染疫病故。

衛報指出，撇開巴西疫情失控這個背景，波索納洛這番引發公憤的話被認為是刻意要轉移兒子購買豪宅的焦點。作曲家巴萊羅推文：「在巴西民眾面對自疫情以來最關鍵、痛苦與心碎的當下，總統竟要人民『別再大驚小怪與嘀咕』，這已不是笨拙政客或壞蛋、低能可形容，根本就是個沒救的反社會分子。」