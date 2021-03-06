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不再堅持！歐盟擬放行俄疫苗 捷克求援中國惹爭議

編譯中心／綜合5日電
歐盟擬批准俄羅斯的「衛星V」新冠疫苗。圖為俄國總理米舒斯京5日到俄國第2支國產疫苗「EpiVacCorona」研究中心聽取匯報。（路透）
歐盟擬批准俄羅斯的「衛星V」新冠疫苗。圖為俄國總理米舒斯京5日到俄國第2支國產疫苗「EpiVacCorona」研究中心聽取匯報。（路透）

歐盟正尋求方法解決新冠疫苗供應緊張問題，歐洲藥品管理局（EMA）宣布對俄羅斯Sputnik-V疫苗展開評估審查，有望成為歐盟首款獲准使用的非西方國家疫苗。此外，部分成員國各自張羅疫苗，捷克向中國採購疫苗，奧地利和丹麥則與以色列共同研發新冠疫苗。

歐盟藥品管理局4日表示，已開始對Sputnik-V疫苗進行滾動審查，將評估可用的數據，以決定效力是否大於風險，直至疫苗有足夠證據可提出正式上市授權申請為止。

俄羅斯一直推動歐洲仿效其他批准使用俄國疫苗的國家，不過歐盟擔憂俄國或以疫苗作為軟實力工具，保持警惕。

歐盟已陸續核准輝瑞、莫德納，以及阿斯特捷利康等3支疫苗，但因疫苗延遲交付，歐盟執委會要在今年夏天完成歐洲7成人口接種的目標備受挑戰。

在歐盟採購疫苗速度延誤下，部份歐盟成員國自行找其它疫苗，例如匈牙利就使用Sputnik-V疫苗，而德國衛生部長史巴恩2月曾表示，正考慮促成俄方在德國和歐洲生產疫苗。

另一方面，捷克總統齊曼辦公室聲明指出，捷克將是繼匈牙利之後，第二個請求中國提供新冠疫苗的歐盟成員國。此舉恐在捷克政壇掀波。

政治新聞網站Politico引述聲明說：「捷克總理巴比斯已要求總統與中華人民共和國國家主席（習近平）接洽，請對方提供中國國藥集團疫苗。」目前暫不清楚捷克訂購的數量。聲明還說：「據捷克駐北京大使館通報，中方即刻應允。」

捷克目前是全球人均單日新增確診率最嚴重國家之一，3日就新增超過1萬2000例，且人數持續上升。

奧利地丹麥合作以國

另據中央社引述法新社報導，以色列總理內唐亞胡、丹麥總理佛瑞德里克森、奧地利總理庫爾茨4日共同舉行記者會宣布，3國將結盟共同研發、生產下一代新冠疫苗；但此舉已在歐洲招致批評。

丹麥和奧地利均為歐盟成員，兩國和以色列結盟研發疫苗，已引起法國等成員國批評，說維持歐盟架構仍是確保歐盟內「團結」最好的方法。

庫爾茨已在1日宣布奧、丹、以結盟，並說歐盟藥品管理局「核准疫苗太慢」，導致歐盟在製藥與供應方面易出現瓶頸。法國為歐盟藥管局辯護，堅持「達成疫苗需求的最佳解方，就是留在歐盟架構內」。

疫苗 歐盟 中國

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