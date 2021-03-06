世衛反對歐盟推疫苗護照 「接種後仍可能傳播病毒」

歐盟為重振受重挫的觀光業，計畫在夏天來臨前推行疫苗 護照，方便接種過的民眾度假，不過世衛 以接種不代表不會傳染他人為由反對。

世界衛生組織（WHO）歐洲區辦事處主任克魯格接受德國「世界報」訪問時表示，可以理解各國政府面對的政治現實，不過世衛運作的基礎是科學，世衛對疫苗護照有疑慮，不建議推動。

他指出，目前還不清楚接種後免疫力能持續多久，況且接種確實可防止重病出現，但不一定能阻止將病毒傳染給其他人。

事實上，儘管多國展開疫苗接種計畫，最近歐洲許多國家出現第三波疫情 ，克魯格研判今年仍是疫情延燒的一年，但預估疫情可望在2022年年初過去。

東京及3鄰縣 延緊急事態

亞洲方面，日本為防止疫情擴大，首都圈1都3縣（東京都、千葉縣、神奈川縣、埼玉縣）從1月8日起實施「緊急事態宣言」1個月，但因疫情未歇，延長實施到3月7日。但因疫情未歇，日本首相菅義偉今天宣布，上述地區緊急事態宣言延長2周，至3月21日。

南韓防疫當局5日發表社交距離規範修正草案，擬將現行5階段改為4階段，最高等級規範較先前嚴格，除上下班以外禁止外出，晚上6時後禁止超過2人聚會。

此外，研究發現，全球染疫死亡案例多半發生在擁有眾多肥胖人口的國家；專家建議，全球疫苗接種計畫應考慮將肥胖人口納入優先接種名單。