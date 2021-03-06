我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山市府「強勢復甦」計畫砸千萬 培訓失業民眾

多州急於開放 CDC延後公布指南 佛奇疾呼：仍要戴口罩

世衛反對歐盟推疫苗護照 「接種後仍可能傳播病毒」

編議中心／綜合5日電

歐盟為重振受重挫的觀光業，計畫在夏天來臨前推行疫苗護照，方便接種過的民眾度假，不過世衛以接種不代表不會傳染他人為由反對。

世界衛生組織（WHO）歐洲區辦事處主任克魯格接受德國「世界報」訪問時表示，可以理解各國政府面對的政治現實，不過世衛運作的基礎是科學，世衛對疫苗護照有疑慮，不建議推動。

他指出，目前還不清楚接種後免疫力能持續多久，況且接種確實可防止重病出現，但不一定能阻止將病毒傳染給其他人。

事實上，儘管多國展開疫苗接種計畫，最近歐洲許多國家出現第三波疫情，克魯格研判今年仍是疫情延燒的一年，但預估疫情可望在2022年年初過去。

東京及3鄰縣 延緊急事態

亞洲方面，日本為防止疫情擴大，首都圈1都3縣（東京都、千葉縣、神奈川縣、埼玉縣）從1月8日起實施「緊急事態宣言」1個月，但因疫情未歇，延長實施到3月7日。但因疫情未歇，日本首相菅義偉今天宣布，上述地區緊急事態宣言延長2周，至3月21日。

南韓防疫當局5日發表社交距離規範修正草案，擬將現行5階段改為4階段，最高等級規範較先前嚴格，除上下班以外禁止外出，晚上6時後禁止超過2人聚會。

此外，研究發現，全球染疫死亡案例多半發生在擁有眾多肥胖人口的國家；專家建議，全球疫苗接種計畫應考慮將肥胖人口納入優先接種名單。

疫情 疫苗 世衛

上一則

緬甸想挪走資金遭美方凍結 嗆聯合國：制裁沒用

下一則

不再堅持！歐盟擬放行俄疫苗 捷克求援中國惹爭議

延伸閱讀

疫情重災區 東聖荷西增設疫苗接種中心

疫情重災區 東聖荷西增設疫苗接種中心

My Turn預約接種的首要來源

My Turn預約接種的首要來源
路透：牛津大學研究顯示 AZ疫苗對巴西變種病毒有效

路透：牛津大學研究顯示 AZ疫苗對巴西變種病毒有效
歐盟救觀光 要推「疫苗護照」 世衛為什麼反對？

歐盟救觀光 要推「疫苗護照」 世衛為什麼反對？

熱門新聞

威廉（左起）、哈利、梅根與凱特，固然在某些事上立場不同，卻還沒有撕破臉。圖／路透資料照片

梅根「洗腦」哈利？威廉、凱特對歐普拉的訪問緊張害怕

2021-02-26 10:56
貨船太陽神光芒號（MV Helios Ray）。（取材自marinetraffic.com）

時機敏感！拜登下令空襲親伊朗團體後 以色列船爆炸

2021-02-26 22:29
德國，醫護人員從盒中取出一瓶阿斯特捷利康（AstraZeneca）新冠疫苗。(美聯社)

研究：一劑輝瑞或AZ疫苗 有助預防高齡長者住院

2021-03-03 11:12
白色戀人是北海道石屋製菓公司的招牌商品。聯合報系資料照片

為疫情妥協！白色戀人原僅在北海道販售 將在美中開賣

2021-03-01 06:27
儘管疫情不見好轉，巴西總統波索納洛又語出驚人，要全民停止抱怨。路透

巴西染疫死亡人數再創新高！總統又狂言：別再抱怨了

2021-03-05 14:54
歐洲議會安全與國防小組委員會主席洛瓦索（Nathalie Loiseau）。Getty Images

法媒揭露中國觸角伸進校園 止血影片慘被砲轟

2021-03-02 12:10

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
曾領600元 98%都能領1400元…近1.6億家庭將獲發紓困金

曾領600元 98%都能領1400元…近1.6億家庭將獲發紓困金
AV女優沒帶錢包「用肉體付車資」野戰影片惹怒司機公會

AV女優沒帶錢包「用肉體付車資」野戰影片惹怒司機公會
紐約長島華裔孕婦染疫去世 留丈夫獨自扶養五未成年子女

紐約長島華裔孕婦染疫去世 留丈夫獨自扶養五未成年子女
西雅圖中國城傳亞裔遇襲 日本女教師臉部多處骨折

西雅圖中國城傳亞裔遇襲 日本女教師臉部多處骨折
我打了高效能疫苗 為何仍要戴口罩？佛奇這麼說

我打了高效能疫苗 為何仍要戴口罩？佛奇這麼說