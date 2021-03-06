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開歐盟第一槍！義大利阻擋牛津疫苗出口澳洲

編譯中心／綜合5日電
義大利病例急劇增加，4日宣布關閉全境所有學校2周，圖為米蘭學生5日參加示威反對關閉學校、遠距教學。（歐新社）
義大利病例急劇增加，4日宣布關閉全境所有學校2周，圖為米蘭學生5日參加示威反對關閉學校、遠距教學。（歐新社）

義大利歐盟當局協調行動，阻擋阿斯特捷利康（AZ）新冠疫苗（牛津疫苗）出口到澳洲，反映歐洲各國對疫苗交貨遲緩愈來愈不耐煩。義大利外交部對此解釋，按歐盟法規，澳洲不被視為「脆弱國」。另有分析擔憂恐因發其他國家效法爭奪疫苗，法國就表示有意跟隨義大利做法。

義大利政府4日確認，已根據歐盟「疫苗出口透明機制」，禁止25萬劑牛津疫苗運到澳洲；當局認為，此數與阿斯特捷利康目前為止的出貨量相比偏高。這些疫苗在羅馬附近的工廠裝瓶，該廠是阿斯特捷利康疫苗生產線的一環。

義國當局4日聲明也指出，這次要求是因為澳洲「並非容易受疫情侵害的國家」。上月甫上任的義大利總理德拉吉曾於歐盟峰會中，質疑歐盟推行新冠疫苗接種計畫緩慢，且未嚴格限制未依承諾出貨疫苗的藥廠。

這是歐盟成員國首次引用有關機制阻止疫苗出口。澳洲政府5日表示，已要求歐盟委員會介入檢視義大利的決定，但強調澳洲的新冠疫苗接種計畫暫時不受影響。澳洲衛生部發言人說，從義大利配送的牛津疫苗，「不在我們未來幾周的分發疫苗計畫中」。

歐盟執委會1月底時採納「疫苗出口透明與授權機制」，以確保和歐盟簽約的供應商不會把疫苗賣到歐盟境外。歐盟大規模施打疫苗進展不如預期，與英國和美國相比遙遙落後，使歐盟當局多方採購不同疫苗的策略備受抨擊，官員尤其指責阿斯特捷利康耽擱出貨。

但攔阻疫苗出口可能對歐盟構成風險，因為義大利立下的先例可能引起其他國家跟著採取保護主義措施，法國衛生部長維宏5日受訪時就直言，法國可能會仿效義大利禁止新冠疫苗出口。

另據路透報導，兩名歐盟消息人士表示，歐盟計畫延長疫苗出口透明機制至6月底。日前會議中，許多與會國家均支持有關措施，包括德國及法國，可能再度掀起疫苗爭奪戰。

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義大利要求歐盟扣起原送往澳洲的一批牛津疫苗，以應付國內需求。圖為義國首都羅馬一個...
義大利要求歐盟扣起原送往澳洲的一批牛津疫苗，以應付國內需求。圖為義國首都羅馬一個放置牛津疫苗的冰櫃，右邊紙牌寫上「不可觸碰」。（路透）

疫苗 歐盟 義大利

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