打疫苗死亡案例 日首例韓添一人

日韓近日發生有民眾因施打新冠疫苗 後死亡的案例，但尚未證明與疫苗有關。

日本 一名60多歲婦人2月26日接種由美國藥廠輝瑞與德國BioNTech復必泰合力研發的的新冠疫苗後，在3月1日死亡，懷疑是死於腦部出血，政府正調查她接種疫苗與死亡是否有關，又指可能是巧合個案。

這是日本首宗民眾在接種新冠疫苗後死亡的個案，日本時報報導，沒有報告指出婦人有潛在疾病。

日本厚生勞動省疫苗審議會會長、東京醫科齒科大學教授森尾友宏發聲明表示，這名女性的死因被診斷可能是蛛網膜下腔出血，40多歲至60多歲的民眾較易罹患這種症狀。目前未有其他國家出現新冠疫苗與蛛網膜下腔出血發病相關的報告。

韓聯社報導，在2日共有三人接種疫苗後出現嚴重不良反應，其中一人死亡。

死者是一名50多歲的男性，有心臟病 、糖尿病、中風等長期疾病。他2日接受阿斯利康（AstraZeneca）疫苗接種後，出現心臟病發及呼吸困難等症狀，搶救後恢復過來，但同日下午情況再度惡化，最後心臟病發死亡。目前未知死因是否與疫苗有關，當局將會詳細調查。

另外，土耳其近日逐步解禁准餐廳用餐，終於可以坐在餐廳、咖啡店裡，有顧客說，感覺就像「出獄了」。

土耳其去年12月1日起加強防疫，周五晚間9時至周一清晨5時全面封鎖56小時，周間自晚間9時至隔天清晨5時宵禁。餐飲業則自去年11月中旬起僅限外帶或外送。