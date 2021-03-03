墨西哥借疫苗 美國無意伸援手「先完成國內接種」

美國 總統拜登 與墨西哥總統羅培茲1日舉行視像會議，就移民、抗疫、經濟與國安問題深入討論。此前有消息人士指出，羅培茲將向拜登請求出借疫苗 ，但白宮新聞發言人在會前已表示，美國會先專注讓本國民眾完成接種，目前無意向鄰國分享疫苗。

路透、CNN報導，墨西哥官員指出，羅培茲曾在1日會議前表示，將向拜登「借疫苗」，今年稍晚歸還。但據會議結束後的官方聲明表示，雙方並沒有提到任何分享疫苗的事情，而是重點談論了移民、氣候變化等議題。

白宮發言人莎琪在會前的記者會表示：「政府將確保每個美國人都能獲得疫苗。一旦完成了這個任務，我們會願意考慮採取更多行動。」國務卿布林肯上周曾說，美國正在研究「如何幫助其他國家獲得疫苗」。截至目前，墨西哥已收到約330萬劑疫苗，主要來自歐盟、中國、俄羅斯和印度。

確診病故雙增 法國、巴西擬再封城

法國2日通報新增2萬2857人確診，遠高於前一天的4703人；另新增417人病故，高於前一天的375例。巴黎當局考慮實施更多措施來遏止疫情，可能選項包括再度實施全國封鎖以及各區於周末實施封鎖。

巴西疫情也日益嚴重，聖保羅州最近住院人數激增，州長多利亞2日表示，不排除在全州採取封城措施。與前一周相比，上周聖保羅州的新增住院人數增加18.3%，最近幾天的成長速度令衛生當局擔憂，害怕醫療系統崩潰。路透數據顯示，巴西2日通報1641人病故，為歷來新高，另新增5萬9925例確診。

此外，巴西一周內增加逾8000例死亡，情況可能與變種病毒肆虐有關，研究人員在亞馬遜州首府馬瑙斯發現傳染力更強的變種病毒「P.1」，可能會令曾經染疫後康復的患者再次感染。「P.1」目前已在全球至少25個國家出現，科學家提醒社會必須比病毒「快一步」，盡快讓民眾接種疫苗。目前巴西全國只有3%人已打針。

亞洲方面，日本當局2日表示，一名60多歲女醫護在2月26日接種輝瑞疫苗，3月1日死亡，死因是蜘蛛膜下出血。醫師目前還不能確定死因是否與接種疫苗有關。而南韓首都圈的京畿道東豆川市2日證實，近日市內逾80名外籍人士染疫，已著手對該市3966名外籍人士全面篩檢。