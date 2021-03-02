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7周來首見！上周全球確診增幅擴大 群體免疫還要等5年

編譯中心／綜合1日電
印度1日展開第二階段疫苗接種工作，對2億7000萬高危險群人們接種疫苗，圖為印度總理莫迪當天前往醫院接種。（美聯社）
印度1日展開第二階段疫苗接種工作，對2億7000萬高危險群人們接種疫苗，圖為印度總理莫迪當天前往醫院接種。（美聯社）

世界衛生組織（WHO ）今天表示，全球新冠肺炎確診病例上周增加幅度擴大，為7周以來首見。組織疾呼大眾繼續防疫，否則病毒將會捲土重來。

世衛組織流行病學家范科霍芙在簡報中說：「我們必須對所有人發出嚴厲警告，我們如果隨它去，這個病毒就會捲土重來，所以我們不能隨它去。」

世衛秘書長譚德塞則表示，新增病例增幅擴大「令人失望，但並不令人意外」；他籲請各國，不要放鬆抗疫措施。他指出，各國若要完全仰仗疫苗接種而放棄其他措施，目前為時過早。他說：「各國若只想仰仗疫苗，那就錯了，基本的公共衛生措施仍然是應對疫情的基礎。」

此外，世衛首席科學家史瓦米那尚表示，目前全球擁有病毒抗體的人數估計不到1成，要達到群體免疫只能透過疫苗接種。迄今世界各地已施打逾2億3600萬劑疫苗，但按現行速度，要達到群體免疫，可能還得再等近5年。

印度1日展開第二階段疫苗接種工作，對象包括60歲以上、45歲以上且患慢性病的2億7000萬高危險群接種疫苗，印度總理莫迪1日上午也在醫院接種疫苗，推文呼籲有資格者都來接種。印度迄今累計病例超過1111萬例，仍居世界第二大疫情重災區，死亡人數達到15萬7157人，須治療的病例達16萬8627例，每日新增病例和死亡人數都有小量增加。

迦納是全球第一個依據疫苗全球取得機制（COVAX）取得疫苗的國家，在收到60萬劑...
迦納是全球第一個依據疫苗全球取得機制（COVAX）取得疫苗的國家，在收到60萬劑牛津疫苗後2日準備展開接種。（新華社）
迦納是全球第一個依據疫苗全球取得機制（COVAX）取得疫苗的國家，迦納副總統巴米...
迦納是全球第一個依據疫苗全球取得機制（COVAX）取得疫苗的國家，迦納副總統巴米亞1日展示他接種牛津疫苗。（新華社）

此外，迦納是全球第一個依據疫苗全球取得機制（COVAX）取得疫苗的國家，在收到60萬劑牛津疫苗後準備2日展開接種。迦納總統阿庫佛艾杜已於1日接種COVAX計畫提供的疫苗，成為受惠於COVAX的全球第一人。

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